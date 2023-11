10 nov 2023 16:19

PROCESSO ALLE INIEZIONI – MADAME E CAMILA GIORGI RISCHIANO DI ESSERE RINVIATE A GIUDIZIO PER IL CASO DELLE FALSE VACCINAZIONI CONTRO IL COVID A VICENZA – PER LA CANTANTE (PER MANCANZA DI MICROFONO) E LA TENNISTA NON SI PROCEDERÀ CON IL RITO ALTERNATIVO - LE DUE HANNO FINTO DI RICEVERE IL VACCINO PER OTTENERE IL GREEN PASS. PER ENTRAMBE, L’IPOTESI DI REATO È FALSO IDEOLOGICO, PER IL QUALE RISCHIANO FINO A DUE ANNI DI CARCERE…