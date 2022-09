30 set 2022 12:16

IL PROCESSO PER LE PRESUNTE TANGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL TERZO VALICO, IL RADDOPPIO FERROVIARIO TRA LA LIGURIA E MILANO, SI CHIUDE CON L'ASSOLUZIONE DI GRAN PARTE DEGLI IMPUTATI E 7 CONDANNE - I PM, SECONDO CUI MOLTE GARE ERANO STATE TRUCCATE, AVEVANO CHIESTO LA CONDANNA PER 27 IMPUTATI - TRA LE ASSOLUZIONI QUELLA DI PIETRO SALINI, AD DI WEBUILD, PER IL QUALE ERANO STATI CHIESTI 3 ANNI E CINQUE MESI PER TURBATIVA D'ASTA. I GIUDICI HANNO CONDANNATO A 1 ANNO E TRE MESI GIANDOMENICO MONORCHIO, FIGLIO DELL'EX RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO ANDREA (CHE E’ STATO ASSOLTO)