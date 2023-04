IL PROCESSO PER LA STRAGE DI ERBA POTREBBE ESSERE RIAPERTO! - LA PROCURA DI MILANO È AL LAVORO SULL'IPOTESI DELLA REVISIONE DEL PROCEDIMENTO CONTRO OLINDO ROMANO E ROSA BAZZI - IL TUTTO SI FONDEREBBE SU NUOVI TESTIMONI E INTERCETTAZIONI AMBIENTALI FINORA MAI PRESE IN CONSIDERAZIONE - I DUE CONIUGI SONO ACCUSATI DELL’OMICIDIO DI RAFFAELA CASTAGNA, DI SUO FIGLIO, DI PAOLA GALLI, NONNA DEL BAMBINO E DELLA VICINA DI CASA VALERIA CHERUBINI… - L'INCHIESTA DELLE "IENE"

Per la strage di Erba c'è l'ipotesi di revisione del processo. Il sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser ha depositato al procuratore generale Francesca Nanni e all'avvocato generale Lucilla Tontodonati una relazione, redatta sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa, per l'eventuale riapertura del caso.

Per l'omicidio di Raffaella Castagna, del figlio di 2 anni Youssef Marzouk, della nonna del piccolo Paola Galli e della vicina di casa Valeria Cherubini sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi. […] La richiesta di revisione, più volte annunciata, si basa su intercettazioni e testimonianze che sarebbero inedite. […]

