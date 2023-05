23 mag 2023 17:50

PER LA PROCURA GENERALE ALBERTO GENOVESE PUÒ USCIRE DAL CARCERE – LA DIFESA HA CHIESTO L'AFFIDAMENTO TERAPEUTICO PER L'EX IMPRENDITORE, CONDANNATO IN VIA DEFINITIVA A 6 ANNI E 11 MESI PER DUE CASI DI VIOLENZA SESSUALE SU DUE MODELLE STORDITE CON UN MIX DI DROGHE. I GIUDICI DECIDERANNO NEI PROSSIMI GIORNI – GENOVESE È TORNATO IN CELLA, DOPO ESSERE STATO AI DOMICILIARI IN UNA CLINICA PER DISINTOSSICARSI…