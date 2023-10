13 ott 2023 09:45

LA PROCURA DI GENOVA METTE SOTTO INCHIESTA L’AVVOCATA GENOVESE MARIA VALERIA VALERIO E IL RELIGIOSO ACHILLE BOCCIA ENTRAMBI ACCUSATI DI UNA CIRCONVENZIONE D’INCAPACE AI DANNI DI UNA PERPETUA, MORTA ALL’INIZIO DEL 2023 A 95 ANNI - MARIA VALERIA VALERIO È LA MOGLIE DEL GIORNALISTA FERRUCCIO SANSA, EX CANDIDATO ALLA PRESIDENZA DELLA LIGURIA PER IL CENTROSINISTRA E OGGI CONSIGLIERE REGIONALE - SECONDO L'ACCUSA, I BENI DELL’ANZIANA SAREBBERO STATI GESTITI IN MANIERA OPACA E IN PARTE CARPITI SIA DALLA MOGLIE DI SANSA SIA DAL RELIGIOSO - IL POST DI SANSA SU FACEBOOK: “È STATA MIA MOGLIE A SOLLEVARE LA QUESTIONE DI FRONTE ALLE AUTORITÀ…”