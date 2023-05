12 mag 2023 13:05

LA PROCURA DI LAMEZIA HA APERTO UN’INCHIESTA PER ACCERTARE LE RESPONSABILITÀ NELLA MORTE DI MONICA SIRIANNI, L’EX CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO CHE HA PERSO LA VITA DOPO UN MALORE IN UN BAR A SOVERIA MANNELLI, IN PROVINCIA DI CATANZARO – È STATA EFFETTUATA UN’AUTOPSIA: SIRIANNI SI È SENTITA MALE IMPROVVISAMENTE MENTRE ERA CON UN GRUPPO DI AMICI, ED È DECEDUTA POCO DOPO L’ARRIVO IN OSPEDALE…