Istigazione al suicidio, un fascicolo al momento senza indagati e mirato agli accertamenti da svolgere. L'inchiesta sulla morte di Giovanna Pedretti, 59 anni, trovata morta domenica pomeriggio nel fiume Lambro, ha imboccato una direzione precisa. La Procura di Lodi intende chiarire se la valanga social che l'ha travolta abbia influito sul suo gesto.

I pensieri oscuri che confondevano la mente della ristoratrice, una vita dedita al lavoro, alla famiglia e ai più fragili, hanno preso forma domenica prima dell'alba. Alle quattro di mattina è uscita dalla sua casa di via XX Settembre a Sant'Angelo Lodigiano, proprio sopra la pizzeria, è salita sulla Panda e si è diretta verso il Lambro. Voleva uccidersi, l'ha fatto in modo cruento e disperato: prima con una lametta si è inferta numerose ferite sul corpo, poi si è gettata nell'acqua gelida del fiume.

Un giorno e mezzo da stella della rete per un post in cui rispondeva a tono a un avventore disturbato da una coppia gay e un disabile al tavolo accanto, dodici ore nella polvere travolta dai sospetti che quella recensione l'avesse scritta lei per farsi pubblicità. In mezzo, un'audizione negli uffici di polizia giudiziaria come persona informata sui fatti. E Giovanna, «la donna più buona del mondo» come la descrivono i compaesani, non ha retto. […]

«Meriti di fallire», gli auspici malevoli. Domenica sera, quando il corpo della donna era stato da poco recuperato dal fiume, è intervenuta la giornalista Selvaggia Lucarelli, che con il compagno cuoco Lorenzo Biagiarelli aveva messo in dubbio la sincerità di Giovanna Pedretti definendo il post «chiaramente falso al primo sguardo».

[…] Per Fiorina D'Avino, figlia della ristoratrice, la prospettiva è un'altra: «L'accanirsi è pericoloso - è la sua risposta alla Lucarelli - Grazie cara "signora" per aver massacrato per via mediatica la mia mamma. Cerchi pure la sua prossima vittima». Per vagliare l'ipotesi di istigazione al suicidio, gli investigatori svolgeranno analisi tecniche su telefoni e computer della ristoratrice, che in merito alla recensione del cliente omofobo è stata ascoltata sabato come persona informata sui fatti. […]

E da un primo esame dei conti del locale da parte degli investigatori, del resto, non emergerebbero problemi economici. Vero o falso fosse quel messaggio, oppure opera di un troll, Giovanna Pedretti si è trovata all'improvviso in una centrifuga. Confusa e angosciata, non ha visto altra via d'uscita che mettersi alla guida quando era ancora buio, ferirsi e gettarsi in acqua. A bordo della Panda e all'esterno, nell'area poco distante dal punto in cui i sommozzatori hanno recuperato il corpo dal fiume, sono state rinvenute copiose tracce di sangue, l'auto è stata sequestrata e nei prossimi giorni si svolgerà l'autopsia sul corpo della donna, esami tossicologici compresi. […]

