ALFREDO COSPITO

(ANSA) - L'ergastolo per l'anarchico Alfredo Cospito è stato chiesto dalla procura generale nel processo d'appello bis, ripreso oggi a Torino, per le azioni della presunta organizzazione terroristica Fai-Fri. La causa è dedicata al ricalcolo della pena per uno solo degli episodi contestati, l'attentato - il 2 giugno 2006 - alla scuola Allievi carabinieri di Fossano (Cuneo).

In aula l'accusa è stata sostenuta dai pg Francesco Saluzzo e Paolo Scafi. "Cospito non merita sconti" ha detto in particolare il pg Saluzzo, sottolineando che se l'attentato a Fossano non ebbe "l'effetto voluto, che era colpire un numero indeterminato di carabinieri, fu solo per un caso".

ALFREDO COSPITO NEL 2013 (A SINISTRA) E NEL 2022 (A DESTRA) ALFREDO COSPITO.