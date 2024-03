PROF, GIU’ LE MANI! - DODICI STUDENTESSE DI UNA SCUOLA MEDIA IN CIOCIARIA ACCUSANO UN PROFESSORE DI AVERLE PALPEGGIATE DURANTE LE INTERROGAZIONI - L’INSEGNANTE DI FRANCESE AVREBBE TOCCATO ANCHE IL SENO - UN COLLEGA RACCONTA: "A SCUOLA SE NE PARLA DA UN PEZZO, LE VOCI CIRCOLANO ANCHE PERCHÉ NON SI TRATTA DI UN ISTITUTO MOLTO GRANDE" - I GIUDICI HANNO ALLONTANATO IL PROF DALL'INSEGNAMENTO PER UN ANNO...

Estratto dell’articolo di Alba Romano per www.open.online

Dodici alunne di una scuola media di Sorano in Ciociaria accusano un loro professore di palpeggiamenti e molestie in classe. Le indagini sono arrivate all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti: il giudice delle indagini preliminari di Cassino ha disposto l’allontanamento per un anno dall’insegnamento. Secondo le accuse delle ragazze, che hanno portato alla formalizzazione di una denuncia, il professore le palpeggiava durante le interrogazioni o quando loro si trovavano vicino a lui.

A qualcuna sarebbe anche stato sfiorato il seno, secondo le testimonianze alla polizia. Gli investigatori, fa sapere oggi Il Messaggero, hanno sentito le alunne con il supporto di psicologi. Poi è arrivato il provvedimento. L’uomo insegna la lingua francese.

[…] «A scuola se ne parla da un pezzo, le voci circolano anche perché non si tratta di un istituto molto grande», spiega un docente. «Allo stesso tempo non si può dire di più, dal momento che per ora si tratta di un’indagine e come tale deve fare il suo corso per permettere le verifiche del caso. […]».

