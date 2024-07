18 lug 2024 09:21

I PROF HANNO STIPENDI COSÌ BASSI CHE SI ARRANGIANO COME POSSONO – A PISTOIA UN’INSEGNANTE È STATA SANZIONATA PER AVER FATTO UN DOPPIO LAVORO SENZA AUTORIZZAZIONE: PER DUE ANNI HA VENDUTO SU INTERNET INTEGRATORI ALIMENTARI PER CONTO DI UNA SOCIETÀ DEL NORD ITALIA ARRIVANDO A PERCEPIRE POCO MENO DI 10MILA EURO CHE ADESSO DOVRÀ VERSARE ALL’AMMINISTRAZIONE DI COMPETENZA – SANZIONATA ANCHE LA SOCIETÀ PER LA QUALE LAVORAVA CHE…