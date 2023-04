9 apr 2023 11:00

UN PROGRAMMA DEL CAZZO - POLEMICA NEL REGNO UNITO PER “NAKED EDUCATION”, TRASMISSIONE ANDATA IN ONDA SU CHANNEL 4 IN CUI UOMINI E DONNE MOSTRANO AGLI ADOLESCENTI I LORO AUGELLI E LE LORO ZINNE - L’OBIETTIVO DICHIARATO È SPINGERE ALL’ACCETTAZIONE DI TUTTI I CORPI (SI, COME NO) MA DAVANTI AI RAGAZZINI IN IMBARAZZO DAVANTI AI CORPI NUDI DI ADULTI SCONOSCIUTI, I TWITTAROLI DI SONO SCATENATI: “CHE TELEVISIONE SCADENTE…” - VIDEO