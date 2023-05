LE PROMESSE VANNO MANTENUTE: ESCILE! – COSA ASPETTA RAFFAELLA FICO A SFILARE IN TOPLESS PER FESTEGGIARE LO SCUDETTO DEL NAPOLI? IL “FIORETTO” ANNUNCIATO DALLA SHOWGIRL ERA STATO RINVIATO DOPO IL PAREGGIO CON LA SALERNITANA, MA ORA NON CI SONO PIÙ SCUSE – L’EX DI BALOTELLI NELLA NOTTE HA POSTATO SOLTANTO UN VIDEO, MA MOLTO MENO MALIZIOSO DI QUANTO I TIFOSI PARTENOPEI SI ASPETTASSERO…

raffaella fico

In attesa del topless, per Raffaella Fico sono già... fuochi d'artificio. La showgirl campana, ex di Mario Balotelli qualche giorno fa aveva promesso che avrebbe festeggiato in topless il terzo scudetto del Napoli. Il fioretto era stato solo rinviato dopo il pareggio-beffa di Dia per l'1-1 con cui la Salernitana aveva gelato il Maradona e milioni di tifosi azzurri già pronti a riversarsi per le strade di mezza Italia.

[…] Per ora, del topless non c'è ancora traccia. Immaginiamo migliaia di follower piombare sul profilo della Fico in cerca del fatidico scatto: l'ultimo post risale a mercoledì, niente da fare. E tra le storie, Raffaella dedica sì un video alla notte dello scudetto, ma ben più canonico di quanto i maliziosi appassionati speravano di trovare: i botti sotto il Vesuvio che illuminano a giorno il cielo di Napoli. Ogni promessa, però, è debito, e i partenopei sanno aspettare. […]

