PRONTI ALL’ESCALATION? – GLI STATI UNITI E DIVERSI GOVERNI EUROPEI PREMONO SU ISRAELE AFFINCHÉ RINVII L'INVASIONE DI TERRA NELLA STRISCIA DI GAZA - IL TIMORE E’ CHE L'OPERAZIONE POSSA VANIFICARE GLI SFORZI PER LA LIBERAZIONE DI ALTRI OSTAGGI - IL PORTAVOCE DELL’ESERCITO ISRAELIANO: "I MILITARI SONO PRONTI PER LA PROSSIMA FASE DELLA GUERRA, INCLUSA L'OPERAZIONE DI TERRA" - ALLA FRONTIERA NORD CONFLITTO APERTO TRA ISRAELE E GLI HEZBOLLAH, CHE SOLO OGGI AVREBBERO LANCIATO 30 RAZZI DAL CONFINE CON IL LIBANO: I MILITARI ISRAELIANI STANNO RISPONDENDO AL FUOCO…

Estratto da www.lastampa.it

CARRI ARMATI ISRAELIANI VERSO GAZA

[…] La televisione di Stato egiziana ha mostrato diversi camion che attraversavano l’enorme cancello del valico di frontiera, entrando dal lato egiziano verso l'enclave palestinese di Gaza. I primi aiuti umanitari dunque cominciano a entrare a due settimane dal sanguinoso attacco di Hamas a Israele.

[…] A Gaza, 2,4 milioni di persone - meta' dei quali bambini- sono allo stremo, da giorni a corto di acqua, elettricità e carburante. La premier Giorgia Meloni è al Cairo per partecipare al vertice internazionale per la pace promosso dal presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi alla luce del conflitto in Medio Oriente.

CARRI ARMATI ISRAELIANI VERSO GAZA

Dall’Egitto dovrebbe volare nel pomeriggio in Israele, per una breve visita a Tel Aviv per incontrare il premier Benjamin Netanyahu e il capo dello Stato ebraico Isaac Herzog. Poi in serata è previsto il rientro a Roma.

Mentre Hamas annuncia la liberazione di due ostaggi americani, madre e figlia, le bombe sulla chiesa di San Porfirio a Gaza riaccendono le polemiche su un conflitto che diventa sempre più sanguinoso. […]

CARRI ARMATI ISRAELIANI VERSO GAZA

Sulla chiesa di San Porfirio, Hamas, il Patriarcato ortodosso di Gerusalemme e la Caritas hanno accusato Israele, il cui attacco, a loro dire, avrebbe provocato la morte di «almeno 17 persone». L'esercito dello Stato ebraico ha ammesso solo di aver colpito un muro adiacente al luogo religioso da dove partiva il lancio di razzi. […]

Il Patriarcato ortodosso da Gerusalemme ha definito «un crimine di guerra» quello perpetrato da Israele: «Prendere di mira le chiese e le loro istituzioni, insieme ai rifugi che forniscono per proteggere cittadini innocenti, in particolare bambini e donne, costituisce un crimine di guerra che non può essere ignorato». Mentre il patriarca latino di Gerusalemme, cardinale Pizzaballa, ha lanciato l'allarme anche sui 500 rifugiati nella chiesa latina di Gaza City: «Il rischio c'è perché sappiamo che la zona e il quartiere sono obiettivi militari. Gli avvertimenti sono arrivati».

gaza chiesa ortodossa colpita

La ricostruzione da parte di Hamas e delle istituzioni religiose è stata contestata dall'esercito israeliano. […]«Sappiamo che ci sono state delle vittime e stiamo esaminando l'incidente», ha aggiunto Hagari, ribadendo comunque l'accusa ad Hamas di collocare «di proposito le sue postazioni in aree civili usate dai residenti di Gaza».

La situazione sul campo tende ad accreditare come sempre più vicino l'ingresso delle truppe di terra israeliane nell'enclave palestinese[…] Alla frontiera nord nel frattempo il clima è sempre più di conflitto aperto tra Israele e gli Hezbollah, che dal sud del Libano continuano a lanciare razzi oltre confine: 30 solo questa mattina. Per questo è stato deciso di evacuare di evacuare la cittadina di Kiryat Shmona, nel nord del Paese.

carri armati israeliani si avvicinano a gaza

Il rilascio delle due statunitensi non ha poi modificato di molto il quadro complessivo degli ostaggi: Israele ritiene che siano 203, «ancora in vita», nelle mani di Hamas, […] Tra loro ci sono 30 minori o adolescenti e altri 20 sono anziani. Ma l'esercito stima anche tra i 100 e i 200 dispersi israeliani. Mentre il bilancio dei morti si aggrava ancora nella Striscia: il ministero della Sanità di Hamas ne ha contati 4.137, con oltre 13.000 feriti e circa 1.400 persone ancora sotto le macerie. In Israele le vittime sono oltre 1.400 e i feriti quasi 5.000, con 48 in gravi condizioni[…]

ATTACCO ALLA CHIESA GRECA ORTODOSSA DI GAZA

L’esercito di Israele di prepara alle operazioni di terra

L'esercito israeliano sta continuando i suoi preparativi per la "prossima fase della guerra, inclusa l'operazione di terra". Lo ha detto il portavoce militare aggiungendo che in questi giorni "sono stati approvati piani per espandere le attività operazionali". "Le truppe, sia quelle in servizio sia i riservisti, sono schierati sul campo e si stanno addestrando in accordo con i piani operativi approvati".

13:41

Esercito, nuovi lanci dal Libano verso il nord di Israele. “I soldati israeliani stanno rispondendo al fuoco'"Poco fa, sono stati individuati un certo numero di lanci verso l'area di Har Dov nel nord di Israele al confine con il Libano". Lo riferisce il portavoce militare aggiungendo che i soldati israeliani stanno rispondendo al fuoco verso l'origine degli spari.

12:35

Esercito Israele: 550 razzi lanciati da Gaza caduti nella Striscia

gaza raid israeliani

Il portavoce dell'esercito israeliano, il contrammiraglio Daniel Hagari, afferma che ieri un quinto dei razzi lanciati dai palestinesi a Gaza non sono riusciti a raggiungere la Striscia. "Più di 550 razzi lanciati da Hamas e dalla Jihad islamica palestinese sono falliti, uccidendo civili innocenti a Gaza. Stanno uccidendo i loro stessi civili", ha spiegato.

scontri libano israele

12:22

Quattro ospedali nel nord di Gaza si rifiutano di evacuare

Quattro ospedali nel nord della Striscia di Gaza si rifiutano di evacuare come chiesto dall'esercito israeliano. Lo ha riferito un funzionario della sicurezza, precisando che nella zona settentrionale dell'enclave palestinese "ci sono 20 ospedali, al momento sei sono gia' stati liberati, 10 non lo hanno ancora fatto e quattro si stanno rifiutando". Spostare pazienti gravemente feriti e malati e' difficile, ha riconosciuto, ma i militari hanno "un rapporto diretto con quasi tutti i dirigenti ospedalieri e li incoraggiamo a evacuare". Il funzionario ha accusato Hamas di utilizzare alcuni ospedali come rifugi, "perche' sa che si tratta di un sito sensibile che eviteremo di attaccare".

12:19

Usa e alcuni Paesi dell’Ue premono su Israele per rinvio invasione

biden netanyahu 2

Gli Stati Uniti e diversi governi europei stanno "discretamente" premendo su Israele affinché rinvii l'invasione di terra nella Striscia di Gaza, dopo il rilascio di due americane ieri sera da parte di Hamas, nel timore che l'operazione possa vanificare gli sforzi per la liberazione di altri ostaggi in un prossimo futuro. Lo ha detto un alto funzionario diplomatico israeliano a Times of Israel. I governi occidentali in questione, ha aggiunto la fonte, hanno tutti dei propri cittadini tra i dispersi nell'attacco del 7 ottobre e temono che, più tempo passa, più sarà difficile garantirne il rilascio. L'alto funzionario diplomatico ha inoltre precisato che questi Paesi non stanno chiedendo a Israele di non lanciare affatto l'invasione di terra, ma di aspettare per vedere se ulteriori sforzi diplomatici per gli ostaggi possano avere successo.

analisi sull esplosione all ospedale di gaza 2 strage all ospedale di gaza

analisi sull esplosione all ospedale di gaza

manifestazioni pro palestina 4