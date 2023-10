21 ott 2023 13:00

PRONTI AL BONIFICO? ELON MUSK HA BISOGNO DI SOLDI PER “X” – LA PIATTAFORMA ANNUNCIA DUE NUOVI PIANI DI ABBONAMENTO: UNO CON LE STESSE FUNZIONALITÀ GIA’ INTRODOTTE DA “TWITTER BLUE” E CON LA PUBBLICITÀ, MENTRE IL SECONDO SARA’ PIÙ COSTOSO MA SENZA INSERZIONI – DA POCHI GIORNI L’EX TWITTER HA ANCHE AVVIATO ANCHE UN TEST IN DUE PAESI, NUOVA ZELANDA E FILIPPINE, PER UN ABBONAMENTO A CIRCA 1 DOLLARO AL MESE PER LE FUNZIONI BASE COME SCRIVERE UN POST...