18 ago 2023 18:50

PRONTI A FINIRE SULLA GRATICOLA? STA PER ARRIVARE UNA “TEMPESTA DI CALDO” - IN ITALIA NEI PROSSIMI GIORNI IL TERMOMETRO TOCCHERÀ I 40 GRADI. LE TEMPERATURE BOLLENTI DURERANNO ALMENO FINO A MARTEDÌ 22 - COS'È LA "TEMPESTA DI CALDO"? PER I METEROLOGI È "UN'ONDATA DI CALORE CON MASSIME OLTRE I 37,8 GRADI PER ALMENO 3 GIORNI SU UN'AMPIA SUPERFICIE". UN BEL REGALINO PER CHI TORNA DALLE FERIE...