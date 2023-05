PRONTI A ROSICARE? A NEW YORK C’È UN ATTICO NELLA CENTRAL PARK TOWER CHE VIENE VENDUTO A 250 MILIONI DI DOLLARI: SI TRATTA DI UN’INCREDIBILE PENTHOUSE SU TRE PIANI, DI OLTRE 1600 METRI CON SETTE CAMERE DA LETTO, UNA MAREA DI BAGNI, UNA SCALA PAZZESCA E UN MEGA SALONE CHE PUÒ OSPITARE FINO A 300 OSPITI – È ARROCCATO A 431 METRI DI ALTEZZA ED È L’APPARTAMENTO PIÙ ALTO (E PIÙ CARO) DEL MONDO… - VIDEO

attico the one above all else a new york 7

Quando si parla di camere con vista, questo attico arroccato a 431 metri di altezza vince a mani basse.

Conosciuto come "The One Above All Else", il lussuoso appartamento con sette camere da letto a New York City ha lasciato il segno come il complesso residenziale più alto del mondo. Ed è pure il più costoso visto che è sul mercato per 250 milioni di dollari.

attico the one above all else a new york 6

Disposto su tre piani, è grande 1600 metri quadrati e ci si accede grazie a due ascensori privati. Fuori dalla hall c'è un bagno, una sala multimediale, una sala da pranzo che può ospitare 12 persone, un'area salotto-osservatorio addobbata con telescopi e un ufficio di fronte a Central Park.

attico the one above all else a new york 5

La stanza più grandiosa è il salone che offre uno spettacolo impressionante su New York.

Fuori dalla cucina c'è una sala da pranzo più piccola mentre, in termini di posti letto, ci sono due suite per gli ospiti al primo piano ognuna con un proprio bagno. I due piani sono collegati da una scala: al secondo piano ci sono quattro suite e la camera da letto principale con due bagni rivestiti in marmo. Per finire, ci sono due stanze dedicate alle cabine armadio.

attico the one above all else a new york 4

L'ultimo piano dell'appartamento da record funge da spazio per intrattenere, con una sala da ballo enorme dove si possono ospitare fino a 300 persone. Fuori dalla sala da ballo ci sono due bagni e una cucina. C’è anche una terrazza che consente una vista panoramica eccezionale.

Il grattacielo ha 179 unità. Ci sono voluti due decenni per finire il complesso che sarebbe costato 3 miliardi di dollari.

attico the one above all else a new york 8 attico the one above all else a new york 12 attico the one above all else a new york 13 attico the one above all else a new york 2 attico the one above all else a new york 3

attico the one above all else a new york 1 attico the one above all else a new york 10 attico the one above all else a new york 11