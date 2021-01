PRONTI A SPALANCARE LE CHIAPPE? IL TAMPONE ANALE POTREBBE ARRIVARE ANCHE IN EUROPA! – IL PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE EUROPEA ERIC MAMER, INTERROGATO DA UN GIORNALISTA SULL’EVENTUALITÀ, NON L’HA ESCLUSO: “I TEST PER APPURARE IL CONTAGIO SONO PREROGATIVA DEGLI STATI MEMBRI. ABBIAMO PRESENTATO UNA PROPOSTA DI…”

Da www.adnkronos.com

Così il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer ha risposto, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, alla domanda se la Commissione intenda raccomandare l'utilizzo di tamponi Covid per via rettale, che sono utilizzati in alcune città cinesi

ERIC MAMER PORTAVOCE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Tamponi anali per le persone a maggior rischio Covid, l'Ue li raccomanderà? I test per appurare il contagio da Sars-CoV-2 "sono una prerogativa degli Stati membri. L'unica cosa che abbiamo fatto" come Commissione Europea "è raccomandare alcuni test esistenti e chiedere un certo livello di coordinamento" ha detto il portavoce capo della Commissione Europea Eric Mamer rispondendo, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, alla domanda se la Commissione intenda raccomandare l'utilizzo di tamponi Covid per via rettale, che sono utilizzati in alcune città cinesi e che avrebbero un minor margine di errore rispetto ai test effettuati per via orale o nasale.

"Fare test è competenza degli Stati membri - ha aggiunto il portavoce per la Salute Stefan de Keersmaecker - abbiamo presentato una proposta di raccomandazione che è ora in Consiglio. Per quanto riguarda gli aspetti scientifici, ci affidiamo molto ai consigli degli scienziati e lasciamo quindi al mondo scientifico valutare qual è il miglior approccio", ha concluso.

