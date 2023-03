PRONTI A VEDERE IL FILM PORNO GIRATO DA HOUELLEBECQ? – LO SCRITTORE FRANCESE HA PROVATO A BLOCCARE LA DIFFUSIONE DEL FILM HOT IN CUI “RECITA”, MA IL TRIBUNALE DI AMSTERDAM HA RIGETTATO LA SUA RICHIESTA – HOUELLEBECQ, IN OLANDA, HA SOTTOSCRITTO UN CONTRATTO E UNA LIBERATORIA PER DIFFONDERE IL PORNO MA, PER I SUOI AVVOCATI, “ERA SOTTO L'EFFETTO DI ALCOL E DROGHE QUANDO HA FIRMATO” - I MESSAGGI CON LA MOGLIE - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Anais Ginori per www.repubblica.it

michel houellebecq con la moglie

Michel Houellebecq perde il suo ricorso per far vietare il film porno girato con il collettivo olandese Kirac. Il tribunale di Amsterdam ha rigettato la richiesta dei suoi avvocati per impedire la diffusione di Kirac27 nel quale l'autore di Sottomissione è filmato mentre ha rapporti sessuali con diverse donne.

Houellebecq aveva firmato in dicembre una regolare liberatoria per la diffusione delle immagini durante le riprese ad Amsterdam, anche se poi ha sostenuto di non aver letto il contratto fino in fondo e di essere stato truffato. "È incomprensibile che Houellebecq abbia partecipato alle registrazioni se per lui il contratto era davvero problematico" scrivono i magistrati olandesi nel motivare la sentenza.

il trailer del video porno di michel houellebecq 9

La battaglia giudiziaria è cominciata nel gennaio scorso quando è apparso il trailer del nuovo episodio del collettivo Kirac (Keeping It Real Art Critics) guidato dal regista olandese Stefan Ruitenbeek e da sua moglie Kate Sinha. Nel trailer il romanziere appare seminudo nel letto e si abbandona ad effusioni con una giovane studentessa di 23 anni.

Non era una sorpresa per uno scrittore che ha più volte parlato della pornografia nei suoi romanzi, e ha lui stesso firmato da regista un film porno con effusioni saffiche. Eppure scoprendo il video in linea, Houellebecq e la sua giovane moglie Qianyum Lysis Li hanno subito protestato chiedendo di vietarne la diffusione.

il trailer del video porno di michel houellebecq 8

L'uscita del film prevista a marzo è stata rinviata, e intanto la coppia ha prima tentato un ricorso ai giudici francesi che si sono dichiarati "in parte incompetenti" per poi rivolgersi al tribunale di Amsterdam.

Durante l'udienza l'avvocata olandese dello scrittore, Jacqueline Schaap, aveva prima evidenziato presunti vizi formali nel contratto e poi sostenuto che nella sua veste di attore aveva dato il suo via libera solo perché depresso e con una lucidità alterata. "Era sotto l'effetto di alcol e droghe quando ha firmato il contratto.

il trailer del video porno di michel houellebecq 5

Ha ceduto i suoi diritti senza rendersi conto delle conseguenze. Questo contratto è ingiusto e irragionevole" ha spiegato Schaap davanti al tribunale di Amsterdam.

Una versione contraddetta dalla memoria difensiva presentata dai legali di Ruitenbeek, in cui è raccolta la corrispondenza tra il regista, Houellebecq e sua moglie. "Voglio metterlo in un film porno" spiegava a novembre Lysis al regista olandese. "Voglio che smetta di essere depresso. E voglio che abbia di nuovo speranza. Anche se solo per una volta". […]

il trailer del video porno di michel houellebecq 6 il trailer del video porno di michel houellebecq 7 il trailer del video porno di michel houellebecq 3 il trailer del video porno di michel houellebecq 1 il trailer del video porno di michel houellebecq 2 il trailer del video porno di michel houellebecq 4