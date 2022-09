PRONTI PER UN WEEKEND DI MERDA? - GIÀ DA OGGI SCATTA L’ALLERTA ARANCIONE PER SETTORI DELLA TOSCANA, DEL MOLISE E DELLA CAMPANIA MENTRE È ALLERTA GIALLA IN 14 REGIONI. LA PROTEZIONE CIVILE PREVEDE RISCHI IDROGEOLOGICI, CON PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE – IERI UN VIOLENTO TEMPORALE SI È ABBATTUTO SU ROMA - VIDEO: A FORMIA UN NUBIFRAGIO HA TRASFORMATO LE STRADE IN FIUMI DI FANGO

A causa delle condizioni meteorologiche avverse che colpiscono gran parte della nostra penisola, la Protezione Civile ha previsto per oggi, 30 settembre, l’allerta arancione per settori della Toscana, del Molise e della Campania e l’allerta gialla in 14 regioni.

A Napoli resteranno chiusi al pubblico tutti i parchi cittadini, Castel dell'Ovo e il Maschio Angioino. Nel pomeriggio, in Toscana le precipitazioni tenderanno a divenire più diffuse sul territorio e localmente a carattere temporalesco, anche di forte intensità. Possibili nubifragi, forti colpi di vento e grandinate. Invece, in Molise la Protezione Civile ha diramato nel tardo pomeriggio di ieri un bollettino meteo di criticità arancione sui settori centrali e occidentali. L'allerta prevede rischi idrogeologici anche per l'intera giornata di oggi con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a moderati. Nella zona orientale e sul litorale l'allerta è gialla. Previsti anche venti forti dai quadranti meridionali e mare da mosso a molto mosso.

Nel Lazio, il nubifragio che si è abbattuto su Formia e sul Sud Pontino ha provocato danni e allagamenti, lasciando fiumi d’acqua e fango per le strade. A seguito delle abbondanti precipitazioni meteorologiche e del rischio dei danni conseguenti, il sindaco Gianluca Taddeo ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi e ha già inoltrato formale richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale, si legge sul sito del comune.

«Mi preme precisare pertanto, anche per tranquillizzare i cittadini, che si sta facendo tutto il possibile per arginare l'enorme mole d'acqua caduta e soprattutto di limitare i danni – prosegue il sindaco –. Invito tutti a prestare la massima attenzione e cautela attenendosi scrupolosamente a comportamenti di sicurezza». Nella serata di ieri il sindaco ha firmato l'ordinanza di sospensione di tutte le attività didattiche degli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale per l'intera giornata di oggi, venerdì 30 settembre. Le attività riprenderanno regolarmente Sabato 1° ottobre.

Ieri sera, un forte temporale si è abbattuto anche su Roma, accompagnato da tuoni e fulmini. Strade allagate e disagi alla circolazione soprattutto nel quadrante Sud della città. L'allerta meteo della Protezione Civile regionale prevede rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Il centro funzionale regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e per temporali su tutte le zone di allerta del Lazio. e per criticità idraulica su bacini costieri sud.

In Liguria, è la Valle Scrivia l'area più colpita dalla perturbazione che nella notte ha attraversato il genovesato: una frana con caduta di massi ha interessato una carreggiata della Strada provinciale12 a Savignone – ora transitabile dopo la rimozione dei massi – mentre a Busalla ci sono stati allagamenti di negozi e scantinati: qui sono caduti oltre 110 mm di pioggia in tre ore. I pluviometri hanno sfiorato in quella zona i 170 mm di pioggia in 24 ore. La situazione è costantemente monitorata dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale, aperta per tutta la durata dell'allerta. A Genova, dove da ieri sera e fino alle 15 di oggi è stata dichiarata l'allerta gialla, ci sono stati allagamenti, sottopassi chiusi e semafori in tilt.

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un'allerta gialla sulla Sicilia fino alla mezzanotte di oggi. Sull'isola sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale.

Infine, nell’Udinese, ci sono state nella notte strade allagate e frane. I volontari sono intervenuti a Manzano, per l'allagamento del sottopasso di via della Stazione e per dare supporto a una famiglia la cui abitazione era stata interessata da un allagamento. A Pavia di Udine intervento per strade allagate, in particolare le vie Marconi e Garibaldi, con 30 centimetri d'acqua che hanno bloccato la circolazione dei veicoli.

La viabilità è stata transennata e sono stati posizionati i segnali di pericolo. Alcune vetture sono rimaste bloccate, poi la situazione è rientrata. A Attimis Pc al lavoro per una frana di detriti che si è riversata sulla carreggiata in Borgo Pecol. Il materiale è stato rimosso dai volontari e la viabilità è stata ripristinata.

