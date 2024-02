PRONTO, CHI SPIA? – I TELEFONI DI DUE EUROPARLAMENTARI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER LA DIFESA SONO STATI HACKERATI: A TUTTI I COMPONENTI È STATO CONSIGLIATO DI PORTARE I LORO CELLULARI AL SERVIZIO INFORMATICO DELL'EUROCAMERA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI "SPYWARE" - A SCOPRIRE LA VIOLAZIONE È STATO UNO DEI PARLAMENTARI DURANTE UN CONTROLLO DI ROUTINE...

Traduzione dell’articolo di Antoaneta Roussi per www.politico.eu

Il Parlamento europeo ha chiesto mercoledì ai membri della sua sottocommissione per la difesa di far controllare i loro telefoni per verificare la presenza di spyware dopo aver trovato tracce di hacking su due dispositivi.

I telefoni di alcuni membri della sottocommissione per la sicurezza e la difesa (SEDE) sono stati colpiti da software di sorveglianza intrusivi, ha dichiarato l'istituzione in un'e-mail interna.

A tutti i legislatori della sottocommissione è stato consigliato di portare i loro telefoni al servizio informatico dell'istituzione per verificare la presenza di spyware, secondo quanto riportato nell'e-mail, visionata da POLITICO.

Un membro della sottocommissione per la sicurezza e la difesa si è recato martedì per un controllo di routine, che ha portato alla scoperta di tracce di spyware sul suo telefono. La vice portavoce del Parlamento, Delphine Colard, ha dichiarato in un comunicato che le "tracce trovate in due dispositivi" hanno portato a controllare i dispositivi degli altri europarlamentari.

"Nel contesto geopolitico attuale e data la natura dei dossier seguiti dalla sottocommissione per la sicurezza e la difesa, un'attenzione particolare è dedicata ai dispositivi dei membri di questa sottocommissione e del personale che ne supporta il lavoro", si legge nel comunicato.

Nel 2022 i telefoni dei membri del movimento indipendentista catalano, compresi i politici dell'UE, erano stati infettati da Pegasus e Candiru, due tipi di strumenti di hacking. Nello stesso anno, il membro greco del Parlamento dell'UE e leader dell'opposizione Nikos Androulakis è stato incluso in un elenco di personalità politiche e pubbliche greche che sono state prese di mira con Predator, un altro strumento di spionaggio.

Anche la Presidente del Parlamento Roberta Metsola ha affrontato in precedenza un tentativo di hacking con l'uso di spyware. Nel 2022 i membri del Parlamento europeo hanno istituito una commissione d'inchiesta speciale per indagare sulla questione.

