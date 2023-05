27 mag 2023 14:30

PRONTO, MI DIGA! – IN INDIA UN FUNZIONARIO DEL GOVERNO HA ORDINATO DI PROSCIUGARE UNA DIGA PER RECUPERARE IL SUO CELLULARE CHE GLI ERA CASCATO IN L’ACQUA MENTRE SI SCATTAVA UNA FOTO – PER SVUOTARE L’IMPIANTO (DA DUE MILIONI DI LITRI) CI SONO VOLUTI TRE GIORNI. IL FUNZIONARIO SBADATO, ORA INDAGATO, SI È GIUSTIFICATO DICENDO CHE...