7 mar 2022 19:50

LA PROPAGANDA FINISCE QUI! - ANONYMOUS INTERROMPE LE TRASMISSIONI DELLA TV RUSSA E MANDA IN ONDA IMMAGINI DELLA GUERRA IN UCRAINA - IL COLLETTIVO DI HACKER HA PRESO DI MIRA RUSSIA 24, CHANNEL ONE E MOSCA 24 PER COMBATTERE LA PROPAGANDA DI PUTIN, CHE HA DEFINITO L'INVASIONE "UN'OPERAZIONE MILITARE SPECIALE E UN ESERCIZIO DI MANTENIMENTO DELLA PACE..."