LA PROPAGANDA NON BASTA PIÙ: I RUSSI ORA HANNO PAURA – GLI ATTACCHI CON I DRONI A MOSCA SPAVENTANO ANCHE I RICCHI DELLA CAPITALE RUSSA, CHE FINORA SE NE FREGAVANO DELLA GUERRA: CHI PUÒ SI COSTRUISCE UN BUNKER, MENTRE PUTIN STA COSTRUENDO UN RIFUGIO ANTIAEREO NELL’OSPEDALE DI MOSCA, RISERVATO A FUNZIONARI E POLITICI DI RANGO…

vladimir putin - propaganda

Estratto dell’articolo di Riccardo Ricci per www.repubblica.it

Anche i ricchi e i potenti di Mosca ora hanno paura. Pensavano che il conflitto in Ucraina fosse lontano. Ma gli attacchi coi droni che hanno colpito la cupola del Palazzo del Senato del Cremlino prima e sfiorato il quartiere dell'élite Rublyovka dopo […] hanno scalfito il mito dell'inviolabilità della capitale e portato la linea del fronte nel cuore del Paese.

L'amministrazione presidenziale è subito corsa ai ripari. Per far sentire la nomenklatura al sicuro ha ordinato la costruzione in tempi rapidi di un rifugio antiaereo nell'ospedale di Mosca riservato ai funzionari e politici di alto rango.

droni attaccano mosca 30 maggio 2023 9

[…] La gara d'appalto si è conclusa in poco più di una settimana e il progetto sarà completato entro fine anno. Il rifugio sarà dotato di strutture sanitarie per permettere interventi chirurgici e di speciali sistemi di comunicazione che consentiranno la "protezione da fughe di informazioni classificate".

Ma non basta. "Molte persone sembrano spaventate e stanno chiedendo abitazioni con un bunker o almeno uno scantinato", ha detto al quotidiano britannico Financial Times Evgenja Jurgeneva, agente specializzata in immobili di lusso, che tra le sue proposte ha incluso un appartamento dotato di un bunker in cemento armato di 200 metri quadri che permetterà ai futuri proprietari di "superare qualsiasi evento imprevisto in sicurezza e persino abbastanza confortevolmente".

droni attaccano mosca 30 maggio 2023 8

Jurgeneva stessa è una dei residenti nel prestigioso quartiere Rublyovka che, all'alba del 30 maggio, è stata svegliata dal boato dei sistemi di difesa antiaerea entrati in funzione per abbattere lo sciame di droni che volava verso la cittadella dell'élite. "Rublyovka non è più un'isola inviolabile di assoluta prosperità, è prima linea come Donbass o Belgorod", aveva commentato su Telegram il filosofo nazionalista Aleksandr Dugin che pure vive in quel quartiere e che poco meno di un anno fa aveva perso la figlia Daria in un attentato

droni attaccano mosca 30 maggio 2023 13

[…] Secondo un sondaggio della scorsa settimana dell'istituto statistico filogovernativo Fom, la paura inizia a diffondersi. Poco più della metà della popolazione, il 52 per cento, ha detto che amici e famiglie sono "ansiosi" piuttosto che "calmi"; un dato superato solo lo scorso settembre dopo che Putin aveva decretato la "mobilitazione parziale" e che può precedere una nuova spirale di incertezza e bisogno di garantire sicurezza.

attacco russo a kiev il palazzo di vladimir putin a gelendzhik sul mar nero 3 droni attaccano mosca 30 maggio 2023 15 droni attaccano mosca 30 maggio 2023 19 droni attaccano mosca 30 maggio 2023 20 kiev attaccata dai droni russi palazzo di kiev in fiamme dopo un attacco russo con i droni droni attaccano mosca 30 maggio 2023 18 droni attaccano mosca 30 maggio 2023 17 droni attaccano mosca 30 maggio 2023 14 droni attaccano mosca 30 maggio 2023 11 contraerea russa in azione contro i droni droni attaccano mosca 30 maggio 2023 16 droni attaccano mosca 30 maggio 2023 12 il bunker di putin sul mar nero VLADIMIR PUTIN CON UN LINGOTTO D ORO