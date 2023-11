LA PROPAGANDA S-BARELLA – NELL'OSPEDALE “AL SHIFA” DI GAZA L'ESERCITO ISRAELIANO SOSTIENE DI AVER TROVATO ARMI E RAZZI NASCOSTI SOTTO I LETTI DEI BAMBINI RICOVERATI, COMPUTER PORTATILI CON FOTO E VIDEO DEGLI OSTAGGI E "NUOVE PROVE" DELLA RETE DI TUNNEL DI HAMAS – I TERRORISTI REPLICANO CON LA LORO VERSIONE: “I SOLDATI HANNO DISTRUTTO ALCUNI DIPARTIMENTI MEDICI NEL RAID. DAL 7 OTTOBRE 200 MEDICI E INFERMIERI SONO STATI UCCISI A GAZA”

IDF, 'INFORMAZIONI CHIARE SU SHIFA, OSTAGGI E RETE TUNNEL'

(ANSA) - L'esercito israeliano (Idf) ha fatto sapere di avere "informazioni chiare" che indicano una connessione tra l'attività di Hamas nello Shifa e gli ostaggi, così come "nuove prove" che rivelano una rete di tunnel della fazione islamica sotto il complesso ospedaliero. In uno dei pc - ha aggiunto inoltre - è stata trovata una immagine della soldatessa Ori Megidish - poi liberata- scattata prima di essere catturata. L'esercito ha aggiunto che i soldati sono al lavoro per scoprire "la rete sotterranea".

ISRAELE, RAZZI HAMAS NASCOSTI SOTTO LETTINO DI BIMBA A GAZA

(ANSA) - Hamas non ha esitato a nascondere razzi anche sotto il letto di una bambina palestinese di Beit Hanun, nel nord della striscia di Gaza. Lo afferma il portavoce militare israeliano secondo cui in un appartamento ispezionato oggi dai soldati, dietro ad una porta su cui era scritto 'Baby Girl', c'era un lettino sotto al quale erano celati gli armamenti di Hamas. Il portavoce ha riferito inoltre della registrazione di una telefonata fra due membri della Jihad islamica in cui essi affermano di aver spostato armi utilizzando il passeggino di un bambino.

MO: FOTO OSTAGGI DOPO SEQUESTRO IN COMPUTER TROVATI AD AL SHIFA =

(Adnkronos) - All'interno dell'ospedale Al Shifa, l'esercito israeliano ha trovato computer portatili con foto e video degli ostaggi fatti dopo il loro rapimento in Israele. Lo ha detto un portavoce dell'esercito israeliano, il tenente colonnello Jonathan Conricus, ai giornalisti della Bbc che sono stati portati dai militari israeliani all'interno dell'ospedale al Shifa.

L'emittente britannica e un altra testata televisiva sono stati i primi giornalisti ad entrare nell'ospedale, embedded con i soldati?israeliani. Nei corridoi dell'unità per le risonanze magnetiche, Conricus ha mostrato ai giornalisti kalashnikov, munizioni e giubbotti anti proiettile trovati nell'ospedale. I kalashnikov trovati sono una quindicina a cui si aggiungono granate. Sono stati esibiti anche pamphlet e altre pubblicazioni militari di Hamas. "Abbiamo trovato molti computer e materiale che potrebbe gettare luce sulla situazione attuale, compresa quella, speriamo, degli ostaggi", ha detto Conricus, riferendo delle foto e i video dei rapiti dopo il sequestro, che però la Bbc non ha potuto vedere. Nei laptop, ha aggiunto il portavoce, erano conservati anche i filmati degli interrogatori dei combattenti di Hamas arrestati dopo l'attacco del 7 ottobre, che sono stati diffusi dall'esercito israeliano.

"Questo è solo la punta dell'iceberg. Gli uomini di Hamas non sono qui perché sapevano che stavamo arrivando. Questo è probabilmente quello che sono stati costretti a lasciare, noi riteniamo che ci fosse molto di più", ha affermato Conricus, sottolineando che Hamas usava l'ospedale a scopi militari. Arrivati col buio, i giornalisti della Bbc hanno attraversato uno scenario di rovina "come un terremoto" per le strade di Gaza. La visita nell'ospedale è stata breve e i giornalisti non hanno potuto parlare con il personale di al Shifa, né con i pazienti.

'OPERAZIONI IDF DENTRO LO SHIFA COLLEGATE AGLI OSTAGGI'

(ANSA) - Le attività dei soldati in corso all'interno dell'ospedale al Shifa sono collegate "agli ostaggi". Lo ha detto il portavoce militare, citato da Haaretz.

HAMAS, 'RAID ISRAELE HA DISTRUTTO REPARTI MEDICI A SHIFA'

(ANSA-AFP) - Il ministero della Sanità di Hamas ha affermato che Israele ha "distrutto" alcuni dipartimenti medici in un raid nell'ospedale di al-Shifa nella Striscia di Gaza. Le forze israeliane che sono entrate nell'ospedale di Al-Shifa hanno "distrutto il servizio di radiologia e bombardato i reparti di ustioni e dialisi", ha detto il portavoce del ministero della Sanità di Gaza Ashraf Al-Qudra.

HAMAS, 200 MEDICI E INFERMIERI UCCISI A GAZA DAL 7 OTTOBRE

(ANSA) - Almeno 200 operatori sanitari sono stati uccisi nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre. Lo affermano le autorità dell'enclave palestinese, secondo quanto riportato da Al Jazeera e rilanciato dalla Tass. Il bilancio delle vittime comprende medici, infermieri e paramedici. Un totale di 25 ospedali e 52 centri medici sono stati messi fuori uso dai pesanti bombardamenti israeliani sull'enclave, hanno detto ancora le autorità di Hamas, aggiungendo che un totale di 55 ambulanze sono state colpite dal fuoco israeliano.

OSPEDALE AL SHIFA GAZA OSPEDALE AL SHIFA DI GAZA I TUNNEL DI HAMAS SOTTO L OSPEDALE AL SHIFA DI GAZA CITY OSPEDALE AL SHIFA A GAZA OSPEDALE AL SHIFA GAZA OSPEDALE AL SHIFA GAZA SOLDATI ISRAELIANI TRASFERISCONO INCUBATRICI NELL OSPEDALE AL SHIFA DI GAZA