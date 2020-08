PROPRIO VOI? IN CINA, A WUHAN, CITTÀ SIMBOLO DELL’EPIDEMIA, CENTINAIA DI RAGAZZI SENZA MASCHERINA BALLANO APPICCICATI IN PISCINA PER UN FESTIVAL DI MUSICA ELETTRONICA - DOPO UN LOCKDOWN LUNGO 73 GIORNI A PARTIRE DAL 23 GENNAIO, IL CAPOLUOGO DELLO HUBEI SE NE SBATTE DEL VIRUS…

Migliaia di persone appiccicate ballano musica elettronica e si divertono in piscina. Senza mascherina. Succede a Wuhan, in Cina, città simbolo della pandemia da coronavirus. Dopo un lockdown lungo 73 giorni a partire dal 23 gennaio, il capoluogo dello Hubei sembra voler voltare pagina. Le immagini arrivano dal Maya Water Beach, parco acquatico cittadino, dove centinaia di persone si sono riunite per un festival di musica elettronica. La struttura, secondo i media locali, avrebbe ridotto la capienza del 50%, per «permettere ai cittadini di festeggiare il ritorno alla normalità».

