LA PROSSIMA EVOLUZIONE DELLA GUERRA DI PUTIN: ATTACCARE GASDOTTI E CAVI INTERNET IN EUROPA O NORD AMERICA – DAVID CATTLER, SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DELLA NATO PER L’INTELLIGENCE E LA SICUREZZA, AVVERTE DEL RISCHIO DI SABOTAGGI ALLE INFRASTRUTTURE CRITICHE OCCIDENTALI. MOSCA LE STAREBBE GIÀ “MAPPANDO ATTIVAMENTE”, SIA SULLA TERRAFERMA CHE SUI FONDALI MARINI…

DAGONEWS

vladimir putin pasqua ortodossa 2

“C’è un rischio significativo che la Russia possa prendere di mira le infrastrutture critiche in Europa o in Nord America, compresi i gasdotti e i cavi internet”. La rivelazione bomba arriva da un articolo di Charlie Cooper su “Politico”, in cui si citano le parole di David Cattler, segretario generale aggiunto della NATO per l’intelligence e la sicurezza.

Secondo Cattler, Mosca starebbe “mappando attivamente” le infrastrutture degli alleati dell’Ucraina, sia sulla terraferma che sui fondali marini. I servizi segreti militari e civili di Mosca, stando a quanto riporta “Politico”, Vladimir Putin avrebbe a disposizione "notevoli risorse" che potrebbe impiegare per la sorveglianza delle infrastrutture, "compreso l'uso di navi civili e delle cosiddette navi spia”.

DAVID CATTLER

Le minacce ai gasdotti sottomarini che riforniscono l'Europa di metano non sono una novità: se ne è parlato molto dopo il sabotaggio del Nord Stream, nel Baltico, lo scorso settembre. Cattler ha affermato che anche i cavi sottomarini che trasportano il 95% del traffico internet sono potenzialmente a rischio.

"I russi sono più attivi di quanto li abbiamo visti negli ultimi anni in questo settore", ha detto Cattler. "I loro pattugliamenti nell'Atlantico sono per la maggior parte del tempo a un livello più alto di quello che abbiamo visto negli ultimi anni". Le navi russe stanno anche "correndo più rischi" nel Mar Baltico e nel Mare del Nord, ha aggiunto.

NORD STREAM

Sulla scia delle esplosioni del Nord Stream, oggetto di indagini in tre diversi Paesi, la NATO ha istituito una nuova "cellula" presso la sede di Bruxelles per coordinare gli sforzi di protezione delle infrastrutture sottomarine. Nessuna delle indagini ha ancora individuato il responsabile dell'attacco, ma i primi sospetti dei governi occidentali ricadono sulla Russia. La settimana scorsa le autorità danesi hanno confermato l'avvistamento di una nave sottomarina della Marina russa nei pressi degli oleodotti quattro giorni prima delle esplosioni dello scorso settembre.

Il capo della nuova cellula, il tenente generale Hans-Werner Wiermann, ha dichiarato che l'incidente del Nord Stream ha dimostrato il "pericolo chiaro e presente che corrono le nostre infrastrutture critiche sottomarine".

Hans-Werner Wiermann

La dipendenza dell'Occidente da tali infrastrutture non fa che crescere, ha aggiunto Wiermann, con l'aumento dei flussi di dati attraverso i cavi sottomarini e la transizione verso l'energia verde alimentata dall'eolico offshore, che richiede il trasporto a terra di una maggiore quantità di elettricità lungo i fondali marini.

I Paesi della NATO hanno intensificato i pattugliamenti navali in risposta all'aumento della minaccia, ha aggiunto Wiermann, e le forze armate si stanno coordinando con gli operatori delle infrastrutture del settore privato per rafforzare la sicurezza.

"Abbiamo aumentato le nostre attività di vigilanza e sorveglianza. Abbiamo aumentato in modo significativo il numero di navi che pattugliano il Mare del Nord e il Mar Baltico. Ma dobbiamo fare di più", ha detto.

falla nord stream

La Norvegia, che l'anno scorso ha sostituito la Russia come principale fornitore di gas in Europa, ha dichiarato di seguire "da vicino" le attività russe nelle sue acque, che ospitano decine di piattaforme e oleodotti per il gas e il petrolio, vitali per l'approvvigionamento energetico dell'Europa. La settimana scorsa il primo ministro Jonas Gahr Støre ha dichiarato a POLITICO che la Russia "sta dimostrando di essere pronta a correre più rischi" con le sue attività navali nella regione.

Cattler ha affermato che gli attacchi alle infrastrutture potrebbero essere visti da Mosca come un modo per "sconvolgere la vita occidentale e ottenere influenza sulle nazioni che stanno fornendo sostegno all'Ucraina".

Jonas Gahr Store

"Quando si osservano le prove delle loro attività, i luoghi in cui stanno effettuando i rilevamenti, sovrapposti a queste infrastrutture critiche sottomarine... si può vedere che stanno almeno segnalando che hanno l'intenzione e la capacità di agire in questo settore, se lo decidono", ha detto.

I cavi di Internet sono considerati una vulnerabilità chiave dell'infrastruttura. "Pochi sono consapevoli di quanto dipendiamo collettivamente da un numero limitato di cavi in fibra ottica che formano la spina dorsale di Internet e collegano elettronicamente i nostri continenti", ha detto Cattler, aggiungendo che ci sono solo circa 400 cavi sottomarini per la trasmissione di Internet nel mondo - e la metà potrebbe essere definita "critica".

NORD STREAM

"Complessivamente, si stima che ogni giorno trasportino transazioni finanziarie per un valore di 10.000 miliardi di dollari", ha dichiarato. "Questi cavi sono davvero un pilastro economico".

gasdotto nord stream danneggiato 5