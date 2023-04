LA PROSSIMA GUERRA MONDIALE SI COMBATTERÀ SULLO SPAZIO – TRA I DOCUMENTI SEGRETI TRAFUGATI DALLA “TALPA” DEL PENTAGONO, JACK TEIXEIRA, CE N’È UNO MOLTO PREOCCUPANTE PER GLI STATI UNITI. RIGUARDA IL PROGETTO CINESE DI COSTRUIRE SOFISTICATE ARMI INFORMATICHE PER “PRENDERE IL CONTROLLO” DEI SATELLITI AMERICANI, RENDENDOLI INUTILIZZABILI – UN PIANO SIMILE A QUELLO MESSO A PUNTO DALLA RUSSIA PER DISINNESCARE “STARLINK”, CON SCARSI RISULTATI…

xi jinping

Articolo del “Financial Times” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

La Cina sta costruendo sofisticate armi informatiche per "prendere il controllo" dei satelliti nemici, rendendoli inutilizzabili per i segnali di dati o la sorveglianza in tempo di guerra, secondo un rapporto trapelato dell'intelligence statunitense. Scrive il Financial Times.

Gli Stati Uniti ritengono che la spinta della Cina a sviluppare capacità per "negare, sfruttare o dirottare" i satelliti nemici sia una parte fondamentale del suo obiettivo di controllare le informazioni, che Pechino considera un "dominio bellico" fondamentale.

distruzione satelliti

Il documento con il marchio della CIA, pubblicato quest'anno e non riportato in precedenza, è una delle decine di documenti che sarebbero stati condivisi da un ventunenne della Guardia aerea statunitense nell'ambito delle più significative rivelazioni dell'intelligence americana in oltre un decennio.

Una capacità informatica di questo tipo supererebbe di gran lunga tutto ciò che la Russia ha dispiegato in Ucraina, dove le squadre di guerra elettronica hanno adottato un approccio di forza bruta con scarsi risultati.

JACK TEIXEIRA

Questi attacchi, sviluppati per la prima volta negli anni '80, tentano di oscurare i segnali tra i satelliti SpaceX a bassa orbita e i loro terminali a terra trasmettendo su frequenze simili da sistemi di disturbo montati su camion come il Tirada-2.

Gli attacchi informatici cinesi più ambiziosi mirano a imitare i segnali che i satelliti nemici ricevono dai loro operatori, inducendoli a prendere completamente il controllo o a malfunzionare nei momenti cruciali del combattimento.

Secondo il documento classificato degli Stati Uniti, questa capacità informatica consentirebbe alla Cina "di prendere il controllo di un satellite, rendendolo inefficace per supportare le comunicazioni, le armi o i sistemi di intelligence, sorveglianza e ricognizione". Gli Stati Uniti non hanno mai rivelato se dispongono di capacità simili.

satelliti come armi

Taiwan, che ha preso atto di quanto le comunicazioni satellitari siano state indispensabili per le forze armate ucraine, sta cercando di costruire un'infrastruttura di comunicazione che possa sopravvivere a un attacco cinese.

Il Financial Times ha riferito a gennaio che Taiwan sta corteggiando gli investitori per creare un proprio provider satellitare e sta sperimentando ricevitori satellitari non geostazionari in 700 località intorno a Taiwan per garantire la larghezza di banda in caso di guerra o disastri.

satelliti usati come armi

A dimostrazione di quanto siano diventate cruciali le comunicazioni satellitari in guerra, un attacco informatico russo è riuscito a rendere inefficaci migliaia di router militari ucraini di Viasat, con sede negli Stati Uniti, nelle ore precedenti l'invasione su larga scala del 24 febbraio dello scorso anno. Un funzionario ucraino ha descritto l'attacco come "catastrofico".

L'attacco ha messo fuori uso migliaia di clienti Viasat in Polonia, Italia e Germania, dove sono state colpite diverse centinaia di turbine eoliche.

XI JINPING VLADIMIR PUTIN MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

L'hack di Viasat, per quanto sofisticato, ha comportato l'intrusione nei sistemi informatici dell'azienda e l'invio di istruzioni ai modem che ne hanno causato il malfunzionamento.

Gli obiettivi della Cina, secondo la valutazione trapelata, sono molto più avanzati. Secondo gli esperti, essi cercherebbero di mettere fuori uso la capacità dei satelliti - che tendono a operare in gruppi interconnessi - di comunicare tra loro, di trasmettere segnali e ordini ai sistemi d'arma o di inviare dati elettronici visivi e intercettati.

I funzionari militari statunitensi hanno avvertito che la Cina ha compiuto progressi significativi nello sviluppo della tecnologia spaziale militare, anche nelle comunicazioni satellitari.

ARRESTO DI JACK TEIXEIRA

Il mese scorso il generale B Chance Saltzman, comandante della Forza spaziale statunitense, ha dichiarato al Congresso che Pechino sta perseguendo in modo aggressivo le capacità contro-spaziali nel tentativo di realizzare il suo "sogno spaziale" di diventare la prima potenza oltre l'atmosfera terrestre entro il 2045.

"La Cina continua a investire in modo aggressivo in tecnologie destinate a disturbare, degradare e distruggere le nostre capacità spaziali", ha dichiarato.

Saltzman ha dichiarato che l'esercito cinese ha schierato 347 satelliti, di cui 35 lanciati negli ultimi sei mesi, con l'obiettivo di monitorare, tracciare, puntare e attaccare le forze statunitensi in qualsiasi conflitto futuro.

distruzione satelliti

Charlie Moore, generale in pensione dell'Aeronautica Militare che ha ricoperto il ruolo di vice del comando cibernetico degli Stati Uniti, ha dichiarato che la Cina sta compiendo sforzi enormi per contrastare il vantaggio asimmetrico che gli Stati Uniti hanno nei domini cibernetico e spaziale.

"La Cina comprende la superiorità degli Stati Uniti nei domini spaziale e cibernetico, quindi è molto interessata non solo a migliorare le proprie capacità, ma anche a capitalizzare quello che noi definiamo un vantaggio di prima scelta in entrambi i domini", ha dichiarato Moore, ora professore ospite presso la Vanderbilt University nel Tennessee.

XI JINPING VLADIMIR PUTIN

"Stanno lavorando su tutte le capacità che vogliono avere da un punto di vista difensivo e offensivo, e da un punto di vista ISR [intelligence, sorveglianza e ricognizione]. Stanno lavorando su tutti i cilindri", ha detto.

Il Consiglio di Sicurezza Nazionale, la CIA e il Pentagono hanno rifiutato di commentare. Il governo cinese non ha rilasciato commenti immediati.

XI JINPING VLADIMIR PUTIN 2 distruzione satelliti 2 distruzione satelliti