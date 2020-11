COMICI DELLA QUALUNQUE – LUTTAZZI AMARI: “LA TV ITALIANA AMA I COMICI SURREALI: SONO COSÌ BUONI CHE NON URTANO NESSUNO - IL CONSENSO DI CUI GODE VALERIO LUNDINI, IL NUOVO TRENTENNE SURREALE, NON È DIVERSO DA QUELLO TRIBUTATO AL "QUALUNQUISMO ECUMENICO DI FIORELLO" (FULVIO ABBATE): IN QUESTI CASI, ESSERE BRAVI È UN'AGGRAVANTE. POCHI ASCOLTI? OH, È SOLO L'INIZIO: ARRIVERÀ A PRESENTARE SANREMO; A MODO SUO, COME CHIAMBRETTI”