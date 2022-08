LA PROSSIMA VOLTA, GUARDATE IL MENU' E NON ROMPETE I COGLIONI – UN GRUPPO DI 21 RAGAZZI SI RIVOLGE A UN’ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI PER ESSERSI VISTO RECAPITARE UNO SCONTRINO DI 753 EURO PER UN APERITIVO AL SINGITA, A FREGENE - LORO PARLANO DI 25 EURO A TESTA PER IL COPERTO, MA I GESTORI, CHE HANNO DECISO DI PROCEDERE PER LE VIE LEGALI, SI SONO DIFESI SPIEGANDO COSA COMPRENDEVA LA FORMULA LOUNGE, CONCORDATA IN PRECEDENZA: “HANNO PURE ORDINATO CIBO E COCKTAIL EXTRA..."

Natascia Grbic per www.fanpage.it

Nelle ultime ore sta girando molto uno scontrino del Singita, beach club di Fregene noto animatore delle serate estive del litorale laziale. A diffonderlo è stato Giustitalia, associazione di consumatori cui i ragazzi si sono rivolti dopo essersi visti recapitare la ricevuta da 753 euro per l'aperitivo (una media di 35 euro a testa). La cifra intera ha fatto molto scalpore. Ma come stanno veramente le cose?

"Ci ricordiamo perfettamente di questa prenotazione nella nostra area lounge – spiegano i gestori del Singita, che hanno deciso di procedere per vie legali – Per chi non ci conoscesse, abbiamo varie formule. La prenotazione effettuata dai ragazzi di cui si parla è da venticinque euro a persona, che comprende non pane e coperto come leggiamo in alcuni commenti, ma un buffet servito dai nostri ragazzi al baldacchino, nella nostra area più esclusiva".

Cosa comprende la formula lounge, compresa nei venticinque euro? "Catalana di gamberi, cous cous con verdure, crumble vegetariano a base di pomodorini, feta e olive, nachos servito con guacamole, fonduta e pico de gallo, insalata di farro e mix di cereali con pomodorini, ceci, tonno, olive e basilico. Pizzette rosse, pizza croccante. Buffet che, su richiesta, è stato refillato più volte".

Non solo: nello scontrino intero diffuso dal Singita, si vede come i ragazzi abbiano ordinato anche varie bottiglie di vino, cocktail e cibo fuori menù, che si sono aggiunti alla formula dei venticinque euro a testa. "I prezzi sono comunicati sempre prima della prenotazione tramite mail con una brochure informativa e successivo messaggio whatsapp per conferma della tipologia di prenotazione scelta", spiegano dal Singita. Che, raggiunto telefonicamente, aggiunge: "Inizialmente i ragazzi avevano prenotato per tre e si sono presentati in ventuno. La formula lounge è venticinque euro a persona e loro lo sapevano".

In totale quindi, sommando anche gli extra, il gruppo ha speso circa trentacinque euro a testa. "Il coperto non è mai esistito – precisano i gestori del beach club – Esiste il costo di prenotazione in un’area allestita e servita, che comprende anche il cibo".

