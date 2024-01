IL PROSSIMO OBIETTIVO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: DIVENTARE “REALE” – AL “CES 2024” DI LAS VEGAS, LA PIU’ GRANDE FIERA DEL TECH AL MONDO, SI SONO VISTI MOLTI PRODOTTI E PROTOTIPI CHE ILLUSTRANO IL FUTURO DELL’IA – TRA SMARTPHONE, MEZZI DI TRASPORTO E ADDIRITTURA VESTITI, IL “BOT” USCIRÀ DAI COMPUTER E DIVENTERÀ SEMPRE PIU’ PRESENTE NELLE NOSTRE VITE – È DA ANNI CHE I COLLSSI DI SILICON VALLEY CERCANO DI SPINGERE, SENZA SUCCESSO, LA TECNOLOGIA “INDOSSABILE”, MA NEI PROSSIMI ANNI POTREBBE SFONDARE GRAZIE AI PROGRAMMI COME “CHATGPT”…

Estratto dell’articolo di Pier Luigi Pisa per “la Repubblica”

ces 2024 las vegas 1

[…]Dalla finestra di un browser, […] l’intelligenza artificiale che imita la creatività umana è passata agli smartphone. Alle app che le permettono di “parlare” con le persone attraverso una voce virtuale. Poi è finita sulle biciclette. E sulle auto. Al Ces, la più grande fiera dell’elettronica di consumo che si è appena svolta a Las Vegas[…] Non è difficile credere che, a breve, questa tecnologia sarà ovunque. Amazon la userà per rendere più “umana” Alexa, il suo assistente virtuale presente in milioni di case nel mondo. E nella stessa direzione viaggiano realtà più piccole e curiose.

togg t10x 1

Zero Distance, azienda di Bangalore specializzata nella tecnologia sugli avatar, intende usare ChatGpt per dare senso alla sua invenzione più improbabile: WeHead, un dispositivo che punta a riprodurre in 3D il volto di una persona. Un’altra piccola startup, chiamata Rabbit, al Ces ha rubato la scena agli smartphone con R1, una simpatica scatolina tascabile che consente di gestire le app più popolari — Uber, Spotify e Amazon per esempio — usando solo la voce. […]

humane ai pin 6

Anche Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI e uno dei principali artefici di ChatGpt, sta pensando di dare una forma fisica all’intelligenza artificiale. Insieme a Jony Ive, il leggendario designer ex Apple, Altman vorrebbe costruire “l’iPhone dell’IA”, un dispositivo altrettanto rivoluzionario che consenta di interagire con una macchina “in modo più intuitivo”.

Un’altra coppia, quella formata dai designer Imran Chaudri e Bethany Bongiorno, entrambi ex Apple, vuole usare l’IA generativa per liberarci dagli smartphone. A marzo prossimo la loro azienda, Humane, darà il via agli ordini della AI Pin, un dispositivo che si fissa ai vestiti e che usa l’IA per soddisfare ogni richiesta. […]Basta mostrarlo alla fotocamera integrata nella spilla. E una voce virtuale fornirà la risposta. […]

Il prossimo salto dell’IA sembra essere verso l’uomo, attraverso dispositivi che estendono le sue facoltà cognitive. L’aveva intuito Google, nel 2013, quando ha lanciato i Google Glass, occhiali smart che scattavano foto, registravano video o traducevano una lingua sconosciuta. Ma Big G ha smesso di produrli quasi subito. Circa dieci anni dopo, un altro paio di occhiali intelligenti promette di migliorarci la vita.

Sono gli ultimi Ray-Ban, nati dalla collaborazione tra Luxottica e Meta, l’azienda che controlla Facebook e Instagram. Due piccole fotocamere, integrate nella montatura, consentono di mostrare all’IA esattamente ciò che vediamo. […]

google glass

Nonostante gli avvertimenti — piccoli Led che lampeggiano, per esempio, quando le fotocamere stanno registrando — la privacy di chi entra nella visuale dell’intelligenza artificiale è teoricamente a rischio. Volti, parole, ambienti, dati: dove finiscono? E come verranno usati in un’epoca in cui bastano pochi secondi di registrazione per clonare una voce? «Quello che più mi preoccupa — dice l’avvocato Guido Scorza, membro del Garante per la Privacy — sono in realtà i dati dell’utente che indossa questi dispositivi.

ray ban stories 16

Una cosa è consegnare allo smartphone, in modo proattivo, informazioni che ci riguardano. Un telefono va tirato fuori dalla tasca e va attivato in modo consapevole. I nuovi dispositivi indossabili, invece, vivono insieme a noi e probabilmente raccolgono dati 24 ore su 24 perché ci fa comodo che restino attivi, per rispondere in ogni momento alle nostre domande. È a rischio il confine tra pubblico e privato. Tutto il nostro quotidiano si presterà a una raccolta dati a favore di chi eroga i servizi che usiamo attraverso un gadget». L’IA viaggerà con le nostre gambe. E “userà” i nostri occhi. Dobbiamo solo scegliere se lasciarglielo fare.

beamo di withings 2