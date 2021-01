LA PROTESTA NON RUSSA – ANCHE OGGI I SOSTENITORI DI NAVALNY SONO SCESI IN PIAZZA PER CHIEDERE LA LIBERAZIONE DELL’OPPOSITORE DI PUTIN. E IL CREMLINO RISPONDE CON UN PO’ DI CARA VECCHIA REPRESSIONE – CI SONO STATI GIÀ PIÙ DI MILLE PERSONE FERMATE E LA POLIZIA HA BLINDATO IL CENTRO DI MOSCA- VIDEO

Russia: ong, oltre mille i fermi alle proteste pro-Navalny ++



(ANSA) - MOSCA, 31 GEN - Sono più di mille le persone fermate finora dalla polizia in Russia per le proteste contro la detenzione dell'oppositore Alexey Navalny: lo riporta l'ong Ovd-Info, che ha notizia di almeno 1.009 fermati, di cui 142 a Mosca e 113 a Vladivostok.

Russia: la polizia blinda il centro di Mosca

(ANSA) - MOSCA, 31 GEN - La polizia è dispiegata in forze nel centro di Mosca mentre si svolgono le proteste contro la detenzione del rivale numero uno di Putin, Alexey Navalny. Alcune stazioni della metropolitana sono state chiuse mentre gli agenti procedevano a numerosi fermi. L'ANSA ha visto la polizia in assetto antisommossa trascinare via un giovane che stringeva in mano una bandiera russa nei pressi della stazione della metropolitana Cistie Prudì, ma secondo l'ong Ovd-Info le persone fermate a Mosca sono già un centinaio. Gli agenti hanno transennato molte vie del centro della capitale russa. I partecipanti ai cortei avanzano urlando "La Russia sarà libera".

manifestanti pro navalny arrestati in russia

(ANSA-AFP) - MOSCA, 31 GEN - La polizia russa ha arrestato questa mattina in almeno 35 città del Paese almeno 519 attivisti che partecipavano alle proteste su tutto il territorio nazionale per chiedere la liberazione dell'oppositore, e rivale numero uno di Putin, Alexei Navalny. Lo rende noto la ong OVD-Info. Le proteste sono cominciate sulla costa est del Paese, incluso nella città di Vladivostok. Navalny, 44 anni, è statao arrestato il 17 gennaio scorso al suo ritorno dalla Germania, dove era stato ricoverato in seguito a un tentativo di avvelenamento.

alexei navalny bacia la moglia yulia prima dell arresto alexei navalny manifestazione pro navalny 5 manifestanti pro navalny arrestati in russia manifestanti pro navalny arrestati in russia 1 yulia navalnaya manifestazione pro navalny forze speciali russi a proteste per la liberazione di navalny 35 proteste per la liberazione di navalny 36 rosgvardia a mosca proteste per la liberazione di navalny 23 proteste per la liberazione di navalny 24 proteste per la liberazione di navalny 26 navalny proteste per la liberazione di navalny 25 poliziotti a vladivostok manifestanti pro navalny arrestati in russia 6 manifestanti pro navalny arrestati in russia 5 proteste pro navalny in russia 5 proteste pro navalny in russia manifestazione pro navalny con pochi assembramenti arresti a mosca