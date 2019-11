LA PROVA DEL DENEUVE – L’ATTRICE 76ENNE RICOVERATA A PARIGI NELLA NOTTE HA AVUTO UNA LIEVE ISCHEMIA – SECONDO QUANTO FANNO SAPERE I FAMILIARI “FORTUNATAMENTE NON HA ALCUN DEFICIT MOTORIO E DEVE PRENDERSI UN PO' DI TEMPO DI RIPOSO…” - VIDEO

Catherine Deneuve è stata ricoverata a Parigi dopo un malore nella notte tra ieri e oggi: è quanto ha rivelato Le Parisien. L'attrice francese ricoverata questa notte in ospedale in condizioni definite gravi è stata colta da "un incidente vascolare ischemico molto limitato, quindi reversibile": è quanto annunciano i suoi famigliari attraverso l'agente dell'attrice, Claude Blondel. "Fortunatamente non ha alcun deficit motorio e deve prendersi un po' di tempo di riposo".

Secondo quanto riportava Le Parisien, l'attrice di 76 anni sarebbe in "condizioni gravi", da non sottovalutare, e necessita di esami approfonditi. L'icona del cinema francese è impegnata, dal mese scorso, sul set dell'ultimo film di Emmanuel Bercot, 'De son vivant', con Benoît Magimel. Secondo radio RTL, Catherine Deneuve è ancora ricoverata in un ospedale parigino, oggetto di esami approfonditi da parte dell'equipe medica.

L'attrice, prosegue la prima radio privata di Francia, sarebbe stata colpita dal malore durante le riprese del film 'De son vivant' con Magimel e Cécile de France le cui riprese sono in corso nella regione di Parigi.

Il film racconta la storia di un figlio affetto da un tumore, una madre sofferente dinanzi alla sua impotenza nonché un medico che cerca di fare del suo meglio dinanzi alla malattia. L'attrice nata a Parigi il 22 ottobre del 1943 è attualmente in cartellone nei cinema di Francia con 'Festa di famiglia', l'ultimo film di Cédric Kahn recentemente presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Secondo il giornale, l'attrice di 76 anni sarebbe in "condizioni gravi", da non sottovalutare, e necessita di esami approfonditi. Fonti a lei vicine citate da BFM-TV, parlano di una "botta di stanchezza" dovuta all'agenda molto fitta. L'icona del cinema francese è impegnata, dal mese scorso, sul set dell'ultimo film di Emmanuel Bercot, 'De son vivant', con Benoît Magimel. Secondo radio RTL, Catherine Deneuve è ancora ricoverata in un ospedale parigino, oggetto di esami approfonditi da parte dell'equipe medica.

