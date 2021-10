PROVACI ANCORA, ALEC! – LA TORMENTATA VITA DI ALEC BALDWIN, TRA CRISI DEPRESSIVE, SCATTI DI RABBIA, ARRESTI, LITRI DI ALCOL E DROGHE: NEL 1995 AGGREDÌ UN PAPARAZZO CHE AVEVA FOTOGRAFATO LA MOGLIE KIM BASINGER, POI FINÌ DIETRO LE SBARRE NEL 2014 PER UNA LITE CON LA POLIZIA E UN’ALTRA VOLTA NEL 2018 DOPO AVER PRESO A PUGNI UN UOMO PER UN PARCHEGGIO – LA TURBOLENTA FINE DEL MATRIMONIO CON KIM BASINGER, L’ABUSO DI ALCOL E SOSTANZE STUPEFACENTI E… - VIDEO

Chiara Maffioletti per "www.corriere.it"

Un carattere non semplice

alec baldwin contro un reporter del new york post

Non è famoso per avere il carattere più semplice del mondo Alec Baldwin. Attore, umorista, assolutamente versatile sul set, da sempre affianca la sua carriera ad aneddoti sulla vita privata che parlano di un temperamento piuttosto poco propenso alla calma.

Le sue crisi di rabbia hanno riempito le cronache, specie qualche anno fa: nel 1995, ad esempio, aggredì un paparazzo che aveva fotografato la moglie Kim Basinger e la loro figlia, Ireland.

Nell'ottobre 2021, maneggiando una pistola di scena, ha ucciso per errore la direttrice della fotografia del film Rust, Halyna Hutchins.

alec baldwin

L’arresto per una lite

Un altro episodio che ha fatto intuire la scarsa diplomazia che contraddistingue Baldwin c’è stato nel 2014, quando fu arrestato per una lite con la polizia. Il motivo? Era stato fermato mentre andava in bicicletta contromano a New York, dove abita. Non aveva gradito.

alec baldwin kim basinger

Il divorzio da Kim Basinger

Altro capitolo doloroso e complicato della vita dell’attore è quello legato al suo divorzio da Kim Basinger, con cui era stato sposato dal 1993 al 2002. La fine decisamente turbolenta della relazione ha regalato diversi colpi bassi a favore di stampa (Basinger aveva paragonato l’ex marito a Saddam Hussein, ad esempio) oltre che una lunga e durissima battaglia legale, durante la quale Baldwin aveva dovuto lottare anche per poter continuare a vedere e frequentare la figlia.

alec baldwin mena

L’arresto nel 2018

Nel 2018, un’altra epica crisi di rabbia sfociata in un arresto. Questa volta il motivo era stato una lite per un parcheggio, sempre a New York: l’attore in quel caso aveva dovuto rispondere in tribunale all’accusa di aggressione. Tutto era successo in un parcheggio del West Village, dove un uomo di 49 anni si era accaparrato un posteggio che un familiare di Baldwin stava tenendo occupato per parcheggiare la Cadillac Escalade dell’attore. Baldwin non l’aveva presa bene: il 49enne si era quindi recato in ospedale per un dolore alla mascella, ma l’attore aveva negato di averlo preso a pugni.

Le crisi depressive

alec baldwin 4

Altro capitolo dele fasi buie di Baldwin è quello legato alle sue crisi depressive. Negli anni Novanta, sono quelle che l’hanno portato a fare abuso di alcol e altre sostanze stupefacenti. In tempi più recenti, invece, lo avevano spinto ad annunciare di volersi ritirare dalle scene, per nulla soddisfatto del suo lavoro: «La mia carriera è un completo fallimento. L’obiettivo di un attore è interpretare ruoli memorabili, capaci di trascinare la storia del film. Io non ho mai avuto questa soddisfazione». Questo nonostante sia tra gli interpreti più richiesti oltre che versatili.

Alec Baldwin piange 2

La nuova vita e la nuova moglie Hilaria Lynn Thomas

Tutto sembrava essere cambiato per il meglio, per Baldwin, con l’incontro del suo nuovo amore: la sua insegnante di ginnastica Hilaria Lynn Thomas. Dopo un anno di fidanzamento, il 30 giugno del 2012 l’ha sposata, nella cattedrale di St. Patrick a New York. Il 23 agosto 2013 diventano genitori di una bambina chiamata Carmen Gabriela e il 17 giugno 2015 hanno avuto un altro figlio, Rafael.

alec baldwin contro un reporter del new york post

La coppia ha avuto il 12 settembre 2016 il suo terzo figlio, Leonardo Àngel Charles. La coppia ha avuto nel maggio 2018 il loro quarto figlio, Romeo Alejandro David e quindi altri due: Eduardo, venuto alla luce lo scorso settembre e, sei mesi dopo, Lucia. L’attore ha spesso ringraziato sua moglie per averlo «salvato» da sé stesso, ridandogli un nuovo equilibrio

