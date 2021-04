PROVACI ANCORA, GHISLAINE! - GHISLAINE MAXWELL HA CITATO IN GIUDIZIO GLI AUTORI DEL LIBRO FRANCESE "L’ISOLA DEI VIZI", CHE LA RITRAE COME ‘’GIA’ COLPEVOLE’’, "IGNORANDO IL SUO DIRITTO ALLA PRESUNZIONE DI INNOCENZA" – IL TEAM LEGALE DELLA "APE REGINA" DI EPSTEIN HA CHIESTO AI GIUDICI DI PARIGI DI DISTRUGGERE TUTTE LE COPIE ESISTENTI, OLTRE CHE UN LAUTO RISARCIMENTO FINANZIARIO…

DAGONEWS DA www.dailymail.co.uk

Ghislaine Maxwell ha citato in giudizio gli editori di un libro che la ritrae "già colpevole". L'azione legale contro “L'île de tous les vices” (L’isola dei vizi), volume apparso sugli scaffali francesi il mese scorso, arriva mentre Maxwell è in attesa di processo a New York.

È incriminata per traffico sessuale di ragazze minorenni e adescamento di minori, ma il caso non è ancora stato dimostrato. È questo il motivo per cui ha citato in giudizio Albin Michel, la casa editrice di Parigi, per "grave violazione della presunzione di innocenza".

Dopo la notizia, Albin Michel non ha rilasciato alcun commento.

Il libro ‘’L'île de tous les vices’’ è stato scritto dal francese Jean-Gabriel Fredet e si concentra sulla relazione di Maxwell con Jeffrey Epstein, il miliardario trovato morto ad agosto 2019 nella sua cella IN prigione di New York, dove era recluso dopo la condanna per traffico internazionale di minorenni. Traffico in cui sarebbe stata coinvolta anche Ghislaine Maxwell, che dopo essere stata a sua volta arrestata, nel luglio del 2020, ha sempre negato tutte le accuse.

Il team legale di Maxwell chiede ai giudici di Parigi di distruggere tutte le copie esistenti del libro e di ordinare che eventuali copie future dichiarino chiaramente che la donna ha diritto alla presunzione di innocenza. Inoltre, Maxwell chiede anche un risarcimento finanziario.

