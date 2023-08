PROVACI ANCORA, HARRY – DOPO AVER INANELLATO UNA SERIE DI FLOP, IL PRINCIPE E MEGHAN MARKLE PRODURRANNO UN FILM: PUNTANO TUTTO SUL BESTSELLER “MEET ME AT THE LAKE” DI CUI HANNO COMPRATO I DIRITTI PER OLTRE 3 MILIONI DI DOLLARI PER TRASFORMARLO IN UN FILM NETFLIX – NEL FRATTEMPO SI FANNO SEMPRE PIÙ TESI I RAPPORTI CON LA FAMIGLIA REALE: NIENTE AUGURI A MEGHAN PER IL COMPLEANNO E NESSUN INVITO PER LA COMMEMORAZIONE DELLA REGINA ELISABETTA…

1. MEGHAN MARKLE E HARRY D’INGHILTERRA PRODURRANNO UN FILM: LA MADRE DEL PROTAGONISTA MUORE IN UN INCIDENTE D’AUTO…

Estratto dell’articolo di Deborah Ameri per www.oggi.it

principe harry meghan markle 2

È la loro grande occasione per riscattarsi e farsi un nome da produttori a Hollywood. […] Il principe Harry e Meghan Markle si buttano sulla fiction (dopo aver prodotto podcast e documentari) e puntano tutto sul bestseller Meet me at the lake (Incontriamoci al lago), di cui hanno acquisito i diritti per oltre 3 milioni di euro per trasformarlo in un film per Netflix. Ma anche questa volta sono cascati nel solito tranello autoreferenziale, perché la trama del romanzo è molto simile alla loro storia vissuta.

meghan markle e il principe harry immagine creata dal dailymail con barbie.me

Meet me at the lake è diventato bestseller del New York Times dopo aver venduto quasi 40.000 copie in una sola settimana. L’autrice è la giornalista Carley Fortune, canadese, che ha ambientato la storia a Toronto, dove Meghan ha vissuto mentre filmava la serie Suits. I protagonisti sono Fern Brookbanks e Will Baxter, due trentenni che iniziano una relazione ma hanno alle spalle una vita famigliare travagliata.

Uno dei due ha perso un genitore in un incidente d’auto (proprio come è successo a Harry con la madre Diana), entrambi devono combattere con problemi mentali, dovuti al lutto e alla depressione post-parto (come è successo a Meghan) e anche con l’uso di droghe (Harry ha confessato di averne provato diverse). Insomma, i duchi di Sussex non hanno rinunciato a parlare di sé stessi, anche se in forma di fiction e attraverso i protagonisti di un romanzo. […]

principe harry e meghan markle 3

Questa sarà la prima esperienza dei Sussex nella fiction. Nel frattempo, questo mese dovrebbe uscire su Netflix il documentario sugli Invictus Games girato da Harry. Mentre Meghan, secondo alcune voci, si starebbe cimentando a scrivere la sua biografia. Quel che sembra certo è che non ci saranno altri lavori sulla famiglia reale, visto che ormai il repertorio di critiche e lamentele sembra essersi esaurito e anche il pubblico sembra aver sviluppato una certa insofferenza alle continue reprimende dei Sussex. Dopo il licenziamento di Spotify e il contratto di Netflix che potrebbe non essere rinnovato, Harry e Meghan dovranno dimostrare grandi capacità e acume per far ripartire la loro casa di produzione Archewell.

principe harry con meghan markle in africa

MEGHAN MARKLE COMPIE 42 ANNI: L’AFFRONTO DELLA CORONA PER IL SUO COMPLEANNO

Estratto dell'articolo di Francesca Rossi per www.ilgiornale.it

Lo scorso 4 agosto Meghan Markle ha compiuto 42 anni. […] I duchi e i loro amici più stretti hanno festeggiato la ricorrenza nel ristorante italiano di Montecito “Tre Lune”, dove i piatti avrebbero un costo superiore ai 50 euro. Per l’occasione la duchessa ha optato per un look low cost, con un abito a righe bianco e nero di Posse da 188 euro.

Harry si sarebbe mostrato a proprio agio, forse fin troppo “sorridente”, avrebbero fatto notare alcuni clienti. Secondo il Daily Mail si tratterebbe di una strategia per mettere a tacere le voci insistenti di un possibile divorzio.

[…] Nessun membro della royal family ha fatto pubblicamente gli auguri alla duchessa. I Windsor non hanno scritto neanche una parola in merito sui profili ufficiali della Corona.

meghan markle principe harry

[…] La Stampa riporta l’indiscrezione secondo cui i due avrebbero atteso invano gli auguri fino “a tarda notte”. Una volta realizzato che la famiglia reale non avrebbe dato questa soddisfazione alla coppia, dice ancora il quotidiano, il principe Harry avrebbe esclamato: “Se fosse stata ancora viva la nonna, questo non sarebbe successo”.

[…]

meghan markle principe harry

3. HARRY E MEGHAN, CHE NON SONO STATI INVITATI ALLA COMMEMORAZIONE PER LA REGINA ELISABETTA

Antonella Rossi per www.vanityfair.it

Non ci saranno eventi pubblici in occasione del primo anniversario della morte della regina Elisabetta, scomparsa l'8 settembre 2022 a 96 anni, ma una commemorazione privata, a cui parteciperà solo la famiglia reale, fatta eccezione (a quanto pare) per Harry e Meghan Markle, che non sarebbero stati invitati.

meghan markle principe harry

[…] E pensare che Harry e Meghan non dovrebbero nemmeno fare troppa strada per raggiungere il resto della famiglia: all'inizio di settembre, infatti, si troveranno entrambi in Germania per l'edizione 2023 degli Invictus Games. Stando al The Sun non ci sarebbe stato «nessun dialogo» tra i membri senior della famiglia e i duchi «americani», nonostante il viaggio di questi ultimi in Europa proprio a ridosso dell'anniversario.

[…] Il Governo britannico, intanto, ha deciso di «blindare» il nome di Elisabetta II. Solo edifici storici, Organizzazioni con un forte e dimostrato legame con la sovrana e altri luoghi di comprovata importanza potranno esserle intitolati, mentre si sta valutando anche la realizzazione di un monumento nazionale permanente; Casa Windsor e il Governo vogliono istituire una Commissione per valutare le idee in merito. Una sovrana come lei, del resto, è già entrata nella storia, indimenticabile.

principe harry meghan markle 1 meghan markle e il principe harry principe harry e meghan markle in un club di los angeles 9 principe harry meghan markle 3 meghan markle harry 2 principe harry principe harry