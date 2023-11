PROVACI ANCORA, PRIVACY – GOOGLE HA CREATO UNA NUOVA FUNZIONE CHE PERMETTE DI FAR SPARIRE I PROPRI DATI SENSIBILI DAL MOTORE DI RICERCA – CON IL NUOVO STRUMENTO È POSSIBILE ANCHE RICEVERE UN AVVISO NEL MOMENTO IN CUI LE INFORMAZIONI PERSONALI DELL'UTENTE SONO PUBBLICATI ONLINE – LA FUNZIONALITÀ È STATA LANCIATA NEGLI STATI UNITI MA NON È ANCORA ATTIVA IN ITALIA…

Articolo di Elisabetta Rosso per www.fanpage.it

google privacy

Basta una semplice ricerca per dissotterrare dal web nomi, cognomi, mail o vecchie foto imbarazzanti recuperate su qualche profilo social dimenticato. Sono alla mercé di tutti e spesso i motori di ricerca le ripescano all'insaputa degli utenti. Per questo Google ha creato una nuova funzione per trovare le informazioni personali sul web e di rimuoverle dai risultati di ricerca.

È anche possibile attivare un avviso che Google invierà quando i dati sensibili dell'utente verranno pubblicati online. In questo modo è possibile assumere maggior controllo sulla propria identità digitale e tutelare la propria privacy.

google privacy

La funzionalità si chiama "Risultati su di te" e permette agli utenti di vedere quando e dove le informazioni personali vengono inserite nel motore di ricerca e rimuoverle. In realtà Google non elimina le informazioni personali sul web, ma solo nella Ricerca Google, in questo modo saranno più difficili da trovare.

In Italia non è ancora attivo, infatti quando abbiamo provato ad accedere alla pagina Google ci ha segnalato: "Questo strumento non è ancora supportato nella tua regione". La funzionalità è stata lanciata negli Stati Uniti in inglese, e l'azienda ha spiegato che sta lavorando per rilasciarla prossimamente anche in altri Paesi e lingue.

privacy online

Google detiene circa l′83% del mercato della ricerca, secondo Statista, è al primo posto nella classifica dei motori di ricerca, supera di gran lunga Bing di Microsoft, Yahoo o DuckDuckGo. Quindi è molto probabile che se qualcuno proverà a cercare informazioni personali, lo farà su Google.

L'aggiornamento rende molto più veloce la ricerca e la rimozione dei dati personali di un utente, e può essere particolarmente utile se si è vittime di doxxing. Questo termine viene usato per parlare della diffusione non consensuale di informazioni personali o private, in particolare dati sensibili come il nome, il cognome, l'indirizzo, il numero di telefono, e il numero della carta di credito. [...]

privacy internet jpeg

privacy internet jpeg