PROVATE A SCAPPARE SENZA PAGARE IL CONTO, SE AVETE IN CORAGGIO – IN BRASILE ESISTE IL RISTORANTE PERFETTO PER I MALATI DI ADRENALINA: NELLO STATO DEL RIO GRANDE DO SUL, È POSSIBILE MANGIARE SOSPESI A 80 METRI D'ALTEZZA, A STRAPIOMBO SU UNA CASCATA – CHI VUOLE ANDARE PER UNO SPUNTINO SOPRA LA CASCATA DA SEPOLTURA (MAGARI NON PER UNA CENA ROMANTICA, VISTO IL NOME) DOVRA’ AVERE UNO STOMACO FORTE CHE SI RIEMPIE ANCHE CON POCO, VISTO CHE “L’EXPERIENCE” COSTA… - VIDEO

Estratto da www.repubblica.it

CENA SUL VUOTO CASCATA IN BRASILE

Chi ha il coraggio di stare sospeso a 80 metri d'altezza, per un pic-nic a strapiombo su una cascata? Quella che vedete in questa foto, e nel video sottostante, è una coppia americana che si è immortalata in questa incredibile e vertiginosa esperienza sulla Cascata da Sepultura, in Brasile, nello stato meridionale del Rio Grande do Sul. Il loro video è diventato virale, ed è facile capire il perché.

Le immagini sono mozzafiato, così come non è da tutti avere il coraggio di calarsi nel vuoto con un tavolo da pic-nic, giusto per fare uno spuntino insolito. Questa nuova "experience" viene proposta da Rota Aventura e non costa 5 mila dollari come fanno credere nella intro del loro post, ma "solo" 450 ogni 15 minuti, incluse immagini con il drone, ma non il pasto: quello è al sacco, e si porta da casa. (leggi la notizia)

CENA SUL VUOTO CASCATA IN BRASILE CENA SUL VUOTO CASCATA IN BRASILE CENA SUL VUOTO CASCATA IN BRASILE CENA SUL VUOTO CASCATA IN BRASILE