PROVATE A TOCCARE IL CULO DELLE SPOGLIARELLISTE ORA, SE AVETE IL CORAGGIO - UNO STRIP CLUB DI LAS VEGAS HA DECISO DI UTILIZZARE UN ROBOT COME BUTTA FUORI - SI TRATTA DI UNA MACCHINA ALTA QUATTRO METRI E LARGA PIÙ DI CINQUE, CHE PESA OLTRE 4 TONNELLATE - L'AUTOMA, CHE SEMBRA IL ROBOT ANTAGONISTA DI "ROBOCOP", PREOCCUPA MOLTI MA IL SUO INVENTORE RASSICURA: "PER FARE BENE IL SUO LAVORO, DEVE SOPRATTUTTO SEMBRARE MINACCIOSO…" - VIDEO

Da “il Messaggero”

In contemporanea con lo svolgimento di una delle più grande fiere elettroniche del mondo, a Las Vegas uno strip club della città Usa ha deciso di utilizzare un robot come buttafuori. Si tratta di una macchina a guida umana che pesa oltre 4 tonnellate, è alta quattro metri e larga più di cinque. Il timore è che il robot non sia in grado di reagire a tutte le situazioni che potrebbero verificarsi. «Ma è un buttafuori, quindi per fare bene il suo lavoro, deve fondamentalmente soprattutto sembrare minaccioso» ha assicurato l'ingegnere che lo ha inventato.

