Estratto dell'articolo di Enrica Roddolo per www.corriere.it

Il principe Harry telefonerà al padre re Carlo oggi per augurargli Buon compleanno, secondo la Bbc. L’inizio di un difficile, lungo disgelo delle relazioni. Un disgelo che l’arrivo di Harry da Londra per la cena in famiglia per i 75 anni di Carlo avrebbe accelerato. Ma che la telefonata avvia comunque.

Intanto il fratello William con la moglie Catherine ha fatto gli auguri al padre via X con una foto scattata anni fa in montagna, con il principe di Galles e l’attuale re con gli scarponi da sci ai piedi.

E chissà se questa sera, in privato per la cena per famiglia e amici per il compleanno di Carlo III, ci sarà un pizzico di magia. Così come per la festa di compleanno organizzata per i suoi 70 anni, a Buckingham Palace da Camilla. Già perché, come lo zio Lord Mountbatten, Carlo è socio dal 1975 del Magic Circle, il circolo dei prestigiatori per passione. Solo una delle mille curiosità di un principe di Galles ora re che nei mesi sta rivelando la sua personalità sfaccettata, mettendola al servizio della comunità. Non a caso ieri ha voluto due party di compleanno – uno a Dumfries House in Scozia e uno a Highgrove al quale ha preso parte per tagliare la sua prima torta di compleanno – dove i protagonisti sono stati 75enni come lui, espressione della comunità.

[…] La regia della festa di compleanno di Carlo, questa sera, sarà ancora Camilla la donna di una vita: così come per i 70 anni di Carlo, ma se allora da principe spense le candeline a Buckingham Palace, adesso da re, spegne le sue 75 candeline a Clarence House. La casa di famiglia, poi la casa dell’amatissima nonna la Queen Mum, e infine la sua casa da eterno principe di Galles. E proprio Camilla sa bene quanto sia difficile fare regali a Carlo tanto da aver confidato che spesso fornisce lui stesso qualche suggerimento.

E per la torta non ama il cioccolato ma preferisce la classica fruit cake britannica della quale mangia volentieri una fetta con il tè del pomeriggio fedele alla regola di un pasto al giorno con cui si è tenuto in forma per una vita. Così riesce a gestire un’agenda fitta di Royal engagements, dall’alba fino a sera.

Anche oggi giorno del suo compleanno sono arrivate sulla scrivania del re le Red Boxes le scatole rosse dei documenti ufficiali . Non c’è eccezione per un re. Come c’è anche un secondo e ufficiale compleanno: dal ‘700 a metà giugno con la parata del Trooping the Colour e l’affaccio dei Windsor al balcone.

