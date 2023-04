4 apr 2023 16:48

IN PROVINCIA DI BARI UN UOMO HA PERCEPITO PER 10 ANNI LA PENSIONE DELLA MADRE DECEDUTA. LA GUARDIA DI FINANZA L’HA BECCATO E GLI HA SEQUESTRATO 190 MILA EURO (TRA BENI E CASH) – L’UOMO, PER SIMULARE CHE LA DONNA FOSSE ANCORA IN VITA, PRESENTAVA PERFINO LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLA MAMMA MORTA – (MA LA DONNA CHE FINE HA FATTO? PERCHÈ IL DECESSO NON È STATO REGISTRATO?)





GUARDIA DI FINANZA (ANSA) - Per circa 10 anni avrebbe percepito la pensione della mamma morta per questo la Guardia di Finanza di Putignano ha sequestrato ad un uomo residente a Turi (Bari) circa 190mila euro. Il sequestro riguarda beni e disponibilità finanziarie. pensione L'ipotesi di reato è l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. L'uomo, per simulare l'esistenza in vita della madre, avrebbe presentato - per conto della stessa - anche alcune dichiarazioni annuali dei redditi. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione di operazione sospetta emessa dall'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia.