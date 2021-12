IN PROVINCIA DI BERGAMO È STATA REGISTRATA UNA SECONDA SCOSSA DI TERREMOTO. ERA UN SISMA DI ASSESTAMENTO, CON MAGNITUDO 2,2, LA METÀ DEL PRECEDENTE – PER ORA NON SONO STATI SEGNALATI DANNI, SOLO TANTA PAURA. I RESIDENTI DELL’HINTERLAND MILANESE: “LA CASA HA TREMATO, POI ABBIAMO SENTITO UN FORTE BOTTO” – EVACUATE SCUOLE IN BRIANZA, A LECCO E IN PROVINCIA DI COMO…

UNA FORTE SCOSSA DI TERREMOTO È STATA AVVERTITA A MILANO E IN TUTTA LA REGIONE LOMBARDIA - LA MAGNITUDO DEL TERREMOTO È DI 4.4, L’EPICENTRO SI TROVA A BONATE SOTTO, IN PROVINCIA DI BERGAMO – A MILANO I PALAZZI HANNO TREMATO E LE PERSONE SONO SCESE IN STRADA…

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/milano-trema-ndash-forte-scossa-terremoto-nbsp-stata-293361.htm

SECONDA SCOSSA NELLA BERGAMASCA, PIÙ DEBOLE

TERREMOTO A BONATE SOTTO - PROVINCIA DI BERGAMO

(ANSA) - Una seconda scossa di terremoto, meno forte della prima, si è registrata stamattina nella Bergamasca: stavolta l'epicentro è stato localizzato a Osio Sotto, alle 11,57, a 24,9 chilometri di profondità, stando ai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

La scossa di assestamento è stata di magnitudo 2.2, dunque la metà di quella precedente con epicentro a Bonate Sotto: è stata percepita, ma con meno intensità della prima,. I due paesi distano una decina di chilometri. Non risultano danni né feriti nemmeno per questa seconda scossa. Tante le chiamate a vigili del fuoco e forze dell'ordine.

TERREMOTO: MAGNITUDO 4.3-4.8, EPICENTRO VICINO A BERGAMO

(ANSA) - Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha raggiunto una magnitudo tra 4.3 e 4.8 gradi il terremoto che ha avuto il suo epicentro nella zona a ovest di Bergamo. La forte scossa di terremoto è stata infatti avvertita distintamente in tutta la provincia di Bergamo, fino a Milano.

TERREMOTO A BONATE SOTTO - PROVINCIA DI BERGAMO

TERREMOTO: VDF MILANO, AL MOMENTO NESSUNA SEGNALAZIONE DANNI

(ANSA) - La scossa di terremoto avvertita a Milano non avrebbe provocato particolari danni, almeno secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco e dalla Polizia locale di Milano. In provincia si attende l'esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo più forte nel Vimercatese. Sono però in corso una serie di accertamenti ulteriori.

SCOSSA A BERGAMO: VERIFICA LEGA A, ATALANTA-ROMA OK

(ANSA) - Non ci sono al momento rischi di rinvio per la partita di campionato di serie A, Atalanta-Roma, in programma a Bergamo dalle 15, dopo la forte scossa di terremoto con epicentro nella provincia bergamasca avvertita stamattina. Il delegato della Lega di serie A e i responsabili della sicurezza sono già allo stadio, e per ora non vi sono elementi contrari allo svolgimento regolare dell'incontro.

SCOSSA A BERGAMO: PAURA A MILANO, 'CASA HA INIZIATO A TREMARE'

TERREMOTO A BONATE SOTTO - PROVINCIA DI BERGAMO

(ANSA) - Tanto spavento per la forte scossa di terremoto avvertita distintamente avvertita a Milano e nell'hinterland. "La casa ha iniziato a tremare" racconta Filippo, che si trovava all'interno del suo appartamento al quinto piano di un palazzo di nuova costruzione in zona Paolo Sarpi-Monumentale.

Grosso spavento anche nell'hinterland: Mauro a Bresso ha sentito prima il pavimento tremare per due volte e poi l'edificio che ondeggiava. "Anche le piante sui mobili si sono mosse. Non l'avevo mai avvertito così forte" racconta. Daniela, che abita al terzo piano di una villetta a Gessate, parla di un forte botto, "come se fosse caduta l'asciugatrice fissata alla parete".

SCOSSA A BERGAMO: IN MERCATO A MILANO, 'GIÙ BOTTIGLIE DA BANCHI'

(ANSA) - "È stato un attimo, improvvisamente ha tremato tutto e son volate giù le confezioni di detersivo dai banchetti". A raccontao è Ahmed, egiziano, ambulante nei mercati milanesi da molti anni, e che stamani esponeva in via Fauché, nella zona nord della città. "Ci siamo guardati stupiti mentre ballava tutta la roba sui tavoloni e gli ombrelloni ondeggiavano - ha aggiunto - poi tutto è tornato normale".

SCOSSA A BERGAMO: EVACUATE TUTTE LE SCUOLE DI LECCO

carlo previtali SINDACO bonate sotto

(ANSA) – Una scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il territorio Lecchese, decine le chiamate ai centralini dei vigili del fuoco di Lecco e dei vari distaccamenti, ma non si registrano danni.

Gli studenti delle scuole di Lecco sono stati fatti uscire dagli istituti in via precauzionale come previsto dal protocollo di sicurezza. La preoccupazione maggiore è stata per le famiglie che risiedono ai piani alti dei condomini, mentre a Merate (Lecco) è stato evacuato l'auditorium comunale e a Olgiate Molgora (Lecco) danni a una vecchia cascina, disabitata, in ristrutturazione.

SCOSSA A BERGAMO: SINDACO BONATE SOTTO, 'QUI NESSUN DANNO'

(ANSA) - "Non risultano danni né per fortuna persone ferite, però stiamo ancora effettuando tutte le verifiche del caso". E' il commento rilasciato all'ANSA da Carlo Previtali, sindaco di Bonate Sotto, il paese epicentro del terremoto di questa mattina, percepito in tutta la Lombardia.

"Ero in ufficio in municipio quando tutto ha iniziato a tremare - spiega il primo cittadino - ma non pensavo che l'epicentro fosse qui. Tant'è vero che poco dopo sono uscito per andare a un incontro e la piazza e il centro erano tranquilli: nessuna situazione di panico né allarme particolare"

SCOSSA A BERGAMO: STUDENTI A CASA NEL COMASCO

(ANSA) - Varie scuole della provincia di Como sono state evacuate dopo la scossa di terremoto di questa mattina. Non sono segnalati danni, ma molte scuola, specialmente istituti superiori, hanno preferito far uscire e rimandare a casa gli studenti, sia nel capoluogo sia ad Erba e a Cantù. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia, distintamente.