20 dic 2023 14:36

IN PROVINCIA DI BOLOGNA UN 50ENNE È STATO ARRESTATO CON L’ACCUSA DI AVER ABUSATO SESSUALMENTE DI UNA BAMBINA AFFETTA DA LIEVE RITARDO MENTALE – LE VIOLENZE SAREBBERO AVVENUTE NELLA COMUNITÀ DOVE LA PICCOLA VIVE CON I GENITORI, CHE NON SI SONO ACCORTI DI NULLA – A FAR PARTIRE LE INDAGINI SONO STATE LE SEGNALAZIONI DI ALCUNI OSPITI DELLA STRUTTURA...