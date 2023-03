15 mar 2023 19:32

IN PROVINCIA DI BOLOGNA, UN PROFESSORE DI SCUOLA MEDIA SI È UCCISO ALL'INTERNO DI UN CIMITERO DEL SUO PAESE - IL DOCENTE, DI CIRCA 50 ANNI, ERA SOSPETTATO DI AVERE UNA RELAZIONE CON UNA RAGAZZINA DI 12 ANNI, ALLIEVA DELLA SCUOLA IN CUI INSEGNAVA - RICEVUTA LA NOTIZIA DELLA SOSPENSIONE DALL’ISTITUTO, L'UOMO NON HA RETTO E SI È SUICIDATO - IL DOCENTE ERA FINITO IN UN'INCHIESTA DELLA PROCURA DI FERRARA DOPO UN PRESUNTO SCAMBIO DI MESSAGGI, FORSE SCOPERTO DALLA FAMIGLIA DELLA RAGAZZINA…