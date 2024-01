IN PROVINCIA DI PALERMO, IL 20ENNE FRANCESCO BACCHI VIENE UCCISO DOPO UNA RISSA IN DISCOTECA - UN GRUPPO DI ALMENO SEI PERSONE LO AVREBBE AGGREDITO, MENTRE ERA GIA’ A TERRA, CON UNA SERIE DI PUGNI E DI CALCI – IL GIOVANE È IL FIGLIO DEL RE DELLE SCOMMESSE ONLINE BENEDETTO BACCHI FINITO NELL’INCHIESTA ANTIMAFIA “GAME OVER”

Estratto dell’articolo di www.repubblica.it

Un ventenne, Francesco Bacchi, è stato ucciso questa notte nel corso di una rissa scoppiata all'interno della discoteca Medusa di Balestrate in provincia di Palermo e poi proseguita all'esterno del locale dove un gruppo di persone avrebbe aggredito il ventenne. Alla vittima sarebbe stato fatale un pugno alla testa. Una volta a terra sarebbe stato raggiunto da una serie di pugni e di calci da parte dei suoi aggressori. Almeno sei ragazzi che lo hanno affrontato fuori dalla discoteca. Inutile la corsa all’ospedale di Partinico.

[…] i carabinieri […] stanno interrogando i testimoni per identificare i responsabili e visioneranno le immagini delle videocamere di sorveglianza del locale. Francesco Bacchi, la vittima dell'omicidio fuori dalla discoteca di Balestrate, è il figlio di Benedetto Nini Bacchi, il re delle scommesse online e finito nell'inchiesta antimafia Game Over. Alcuni testimoni scrivono sui social che Francesco Bacchi sia intervenuto per dividere due persone che stavano litigando. […]