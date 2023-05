6 mag 2023 17:50

UNA PSICHIATRA DI FERRARA È ACCUSATA DI OMICIDIO COLPOSO PER LA MORTE DI LEONARDO RIBERTI, 21ENNE CHE È PRECIPITATO DA UNA FINESTRA MENTRE ERA RICOVERATO ALL’OSPEDALE MAGGIORE DI BOLOGNA – LA DOTTORESSA CHE LO AVEVA IN CURA IN PRECEDENZA NON AVREBBE INFORMATO I SANITARI DELLO STATO IN CUI SI TROVAVA IL RAGAZZO E DEI RELATIVI RISCHI – LE SUE OMISSIONI HANNO FATTO SI' CHE IL PERSONALE SANITARIO NON TENESSE IL GIOVANE SOTTO STRETTA OSSERVAZIONE E...