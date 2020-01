Antonello Guerrera per “la Repubblica”

Pare la serie tv The Crown, invece è tutto vero. La resa dei conti nella famiglia reale sarà domani. Così ha deciso Elisabetta. La regina vuole risolvere il pasticcio di Harry e Meghan il prima possibile e ha convocato dunque per lunedì nella tenuta di Sandringham il nipote ribelle, suo fratello William e il padre Carlo. Tutti insieme, per la prima volta dopo lo scandalo, con Meghan forse in collegamento telefonico. A proposito di Meghan. Ieri anche i suoi cani, il beagle Guy e un labrador, l' hanno raggiunta in Canada.

Non solo: la duchessa del Sussex ha firmato un contratto da voce narrante con Disney. Gli introiti andranno in beneficenza a Elephants Without Borders, ong contro il bracconaggio di elefanti. La dimostrazione che per Meghan e Harry la vita da star, "influencer" online e imprenditori di se stessi è appena iniziata.

LA REGINA ELISABETTA MEGHAN MARKLE E HARRY

Attenzione, però. Qualcuno ha già chiesto la registrazione del marchio Sussex Royal - lo stesso dei duchi - all'Unione Europea per «un commercio di alcolici, giocattoli e articoli sportivi», approfittando del fatto che Harry e Meghan hanno depositato il marchio solo in Regno Unito.

L'autore è un imprenditore e attivista austriaco residente in Italia (Alto Adige), Ui Phoenix Kerbl, presidente dell' associazione Talking Waters Society: tra le iniziative di quest'ultima, anche una ambientalista che ha visto la partecipazione dell' artista islandese Ólafur Elíasson, Reinhold Messner e Yoko Ono. Kerbl non ha voluto rispondere alle domande di Repubblica . Ma la sua mossa potrebbe innescare una battaglia legale sullo sfruttamento del marchio in Europa. E dunque la risoluzione dell' intrigo con un ricco compenso da parte dei duchi del Sussex. Mica male.

