15 nov 2023 17:38

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SI SVECCHIA PER NON MORIRE - È ARRIVATA L'APP PER ISCRIVERSI AI CONCORSI PUBBLICI: SI CHIAMA "INPA" E HA L'OBIETTIVO DI RENDERE PIU' FACILE L'ISCRIZIONE AI BANDI - CE NE SARA' UN GRAN BISOGNO VISTO CHE NEI PROSSIMI 10 ANNI UN TERZO DEI DIPENDENTI DELLA PA ANDRA' IN PENSIONE - NEL PROSSIMO ANNO VERRANNO PUBBLICATE 170 MILA POSIZIONI DI LAVORO - SU QUESTA PIATTAFORMA USCIRANNO TUTTE QUELLE DISPONIBILI, CHE POTRANNO ESSERE FILTRATE DALL'UTENTE