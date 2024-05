PUFF-ARBACCO: NEL 2016 PUFF DADDY MENAVA LA FIDANZATA! - IN UN VIDEO DEL 2016, PUBBLICATO DALLA "CNN", SI VEDE IL RAPPER CHE PICCHIA E PRENDE A CALCI CASSIE VENTURA - IL RAPPER È INDAGATO PER TRAFFICO E MOLESTIE SESSUALI: A MARZO LA SUA VILLA È STATA PERQUISITA DAL DIPARTIMENTO DELLA SICUREZZA INTERNA DEGLI STATI UNITI - LE LACRIME DI COCCODRILLO DI SEAN COMBS (IL VERO NOME DI "DIDDY") SU INSTAGRAM: "SONO DISGUSTATO, HO TOCCATO IL FONDO..." - VIDEO

1. PUFF DADDY PICCHIA E PRENDE A CALCI LA SUA EX FIDANZATA, IL VIDEO CHOC DELL’AGGRESSIONE

Estratto dell'articolo di Eleonora Di Nonno per www.fanpage.it

In un filmato di sorveglianza diffuso dalla CNN e risalente al 2016 si vede Sean Combs, noto come Diddy o Puff Daddy, mentre aggredisce Cassie Ventura, la sua fidanzata dell'epoca. Il video mostra il rapper che corre nei corridoio di un albergo per raggiungerla, picchiarla, prenderla a calci e trascinarla via mentre è ancora a terra. Nel 2023 Cassie Ventura aveva accusato Sean Combs di molestie e abusi.

Negli ultimi anni contro il rapper e direttore discografico erano state mosse diverse accuse di violenza e abusi, che troverebbero conferma nel video diffuso dalla Cnn. Il filmato ha fatto in breve tempo il giro del mondo e testimonia episodi risalenti ad alcuni anni fa. Cassie, nome d'arte di Cassandra Elizabeth Ventura, è stata la compagna di Puff Daddy per 11 anni, dal 2007 al 2018. L'anno scorso lo aveva accusato di stupro e ripetuti abusi fisici di cui è stata vittima durante la loro relazione. Sean Combs, però, aveva sempre negato le accuse, arrivando ad un accordo con Cassie per una cifra di oltre 20 milioni di dollari. […]

2. PUFF DADDY, IL REEL DI SCUSE PER AVER PICCHIATO CASSIE VENTURA: "DISGUSTATO, HO TOCCATO IL FONDO"

Da www.repubblica.it

Il magnate della musica Sean "Diddy" Combs ha pubblicato un video di scuse su Instagram dopo la pubblicazione di un video ripreso da una telecamera di sorveglianza del 2016, che lo ha mostrato mentre aggrediva la sua ex fidanzata, Casandra Ventura. Nel video sui social, Combs si assume la responsabilità delle sue azioni e afferma di essere disgustato dal suo stesso comportamento. Ventura, nota come Cassie, ha fatto causa a Combs nel 2023 per abusi fisici, schiavitù sessuale e stupro. La causa è una delle almeno quattro denunce civili recenti contro Combs per aggressione sessuale. Il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha aperto un'indagine su Combs e perquisito le sue case a Miami e Los Angeles.

