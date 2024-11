28 nov 2024 09:12

PUFF DADDY RESTA IN CELLA! NEGATA PER LA TERZA VOLTA LA RICHIESTA DI LIBERTÀ SU CAUZIONE PER SEAN "DIDDY" COMBS, ARRESTATO PER STUPRO, TRAFFICO SESSUALE E ASSOCIAZIONE A DELINQUERE - SECONDO I PM, L'IMPRESARIO DELL'HIP HOP HA CONTATTATO TESTIMONI DAL CARCERE PER CERCARE DI INFLUENZARE LA LORO DEPOSIZIONE E UTILIZZATO PIATTAFORME DI COMUNICAZIONE NON AUTORIZZATE DURANTE LA PRIGIONIA - IL PROCESSO AL RAPPER È PREVISTO PER IL 5 MAGGIO 2025…