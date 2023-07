PUFF! PER MAGIA I ROLEX DI TOTTI SONO SPARITI! – ILARY BLASI NON HA MAI RICONSEGNATO GLI OROLOGI DEL PUPONE COME ORDINATO DAL GIUDICE CHE NE AVEVA STABILITO “L’AFFIDAMENTO CONDIVISO” – TRA GLI OROLOGI MANCANTI CE N’È UNO DAL VALORE DI 1 MILIONE DI EURO - CHE FINE HANNO FATTO? QUALCHE GIORNO FA ILARY È STATA PIZZICATA IN UN NEGOZIO ROLEX. CHE STAVA FACENDO? – IN TOTALE GLI OROLOGI DI TOTTI “SCOMPARSI” SONO TRA I 6 E GLI 8 MA LEI DICE DI AVERNE “GIUSTO UN PAIO, FORSE 3” – LE BORSE DELLA SHOWGIRL NASCOSTE DA TOTTI (EPOI RITROVATE) NELLA VILLA ALL’EUR...

Estratto dell’articolo di Giovanna Cavalli per “il Corriere della Sera”

I preziosi Rolex di Francesco Totti non si trovano più. Almeno 5 non si sa bene dove siano finiti. Ilary Blasi avrebbe già dovuto riportarli – tutti quanti - là dove li aveva presi di nascosto un anno fa. Ovvero nella cassetta di sicurezza cointestata con l’ex 10 giallorosso, al sicuro in banca.

Nonostante quello fosse l’ordine del giudice civile Francesco Frettoni, che aveva optato per un «affido condiviso» della collezione, in attesa di stabilirne la proprietà, la conduttrice – che sostiene siano dei regali per lei - non lo ha ancora fatto. Non solo. Ha presentato ricorso contro la decisione.

E nella memoria presentata all'udienza di costituzione delle parti (assenti) che si è tenuta mercoledì 12 luglio davanti al giudice relatore Valeria Belli, avrebbe dichiarato che in realtà ne ha in custodia giusto un paio, forse 3. Degli altri non ne saprebbe nulla. E considerato che il valore degli orologi svizzeri contesi, tra cui un prestigioso Daytona Rainbow (venduto soltanto a supervip), si aggira intorno a 1 milione di euro, non è proprio un dettaglio. Dove sono gli altri? Mistero.

In teoria i Rolex scomparsi, tutti con cinturino da uomo, sarebbero 6, forse 8. Totti aveva consegnato un elenco dettagliato. Con referenze e prove d’acquisto. Non possono certo essersi volatilizzati. Eppure al momento sarebbe così.

Ilary Blasi, nel suo appello, ha denunciato la sparizione di borse e gioielli di cui non si era accorta prima. La gran parte era stata ritrovata nei ripostigli della megavilla dell’Eur, dove il Capitano li aveva nascosti per ripicca, dopo il “ratto” degli orologi. Adesso però la conduttrice tv avrebbe allungato la lista dei beni smarriti. Di cui chiede la restituzione all’ex marito. […]

E come non ripensare al servizio fotografico pubblicato sul settimanale Chi, in cui si vede Ilary entrare e uscire da una boutique Rolex nel centro di Roma. Con il titolo: «Farà acquisti o chiede una perizia?». […]

